Þróttur náði í kvöld þriggja stiga forystu á toppi Lengjudeildar karla í fótbolta.
Þróttur vann þá 2-0 heimasigur á HK í Laugardalnum. Liðið er þremur stigum á undan Aftureldingu sem á leik inni.
Þetta var þriðji deildarsigur Þróttara í röð og sjötti sigurinn í níu deildarleikjum í sumar.
Vilhjálmur Kaldal Sigurðsson skoraði fyrra markið á fjórtándu mínútu. Þetta var hans fjórða deildarmark í sumar.
Það síðara skoraði Magnús Þórðarson á 68. mínútu eftir undirbúning hjá Erni Braga Hinrikssyni.
HK átti möguleika á því að komast á toppinn með sigri en er eftir þetta tap í fjórða sætinu, fjórum stigum á eftir Þrótti.