Fótbolti

Fær laun greidd en fær ekki að dæma

Andri Broddason skrifar
Omar Artan er svekktur að fá ekki að dæma á heimsmeistaramótinu en hann ætlar að dæma á því næsta.
Omar Artan er svekktur að fá ekki að dæma á heimsmeistaramótinu en hann ætlar að dæma á því næsta. Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Fifa mun borga sómalska dómaranum, Omar Artan, laun þrátt fyrir að hann fái ekki að dæma á heimsmeistaramótinu í fótbolta.

Artan átti að dæma á heimsmeistaramótinu í fótbolta en við komu hans til Bandaríkjanna var hann yfirheyrður í ellefu klukkustundir áður en honum var vísað úr landinu. Artan var ásakaður um að hafa tengsl við hryðjuverkasamtök án þess að nein sönnun lægi fyrir því.

Á meðan á yfirheyrslunni stóð neitaði Artan réttilega tengslum við samtökin og nefndi ítrekað að hann væri með öll réttu gögnin til að fá inngöngu inn í landið. Það dugði ekki til og fær hann ekki draum sinn upplifðan að dæma á heimsmeistaramótinu í fótbolta.

Þrátt fyrir að Artan fái ekki að dæma segist Fifa ætla að borga launin sem hann hefði fengið fyrir að dæma. Ekki er vitað hve há launin eru.

Omar Artan var valinn besti dómari Afríku á síðasta tímabili og við komuna aftur heim til Sómalíu sagðist hann ætla að dæma á næsta heimsmeistaramóti árið 2030.

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