Fær laun greidd en fær ekki að dæma Andri Broddason skrifar 14. júní 2026 12:00 Omar Artan er svekktur að fá ekki að dæma á heimsmeistaramótinu en hann ætlar að dæma á því næsta. Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images Fifa mun borga sómalska dómaranum, Omar Artan, laun þrátt fyrir að hann fái ekki að dæma á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Artan átti að dæma á heimsmeistaramótinu í fótbolta en við komu hans til Bandaríkjanna var hann yfirheyrður í ellefu klukkustundir áður en honum var vísað úr landinu. Artan var ásakaður um að hafa tengsl við hryðjuverkasamtök án þess að nein sönnun lægi fyrir því. Á meðan á yfirheyrslunni stóð neitaði Artan réttilega tengslum við samtökin og nefndi ítrekað að hann væri með öll réttu gögnin til að fá inngöngu inn í landið. Það dugði ekki til og fær hann ekki draum sinn upplifðan að dæma á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Þrátt fyrir að Artan fái ekki að dæma segist Fifa ætla að borga launin sem hann hefði fengið fyrir að dæma. Ekki er vitað hve há launin eru. Omar Artan var valinn besti dómari Afríku á síðasta tímabili og við komuna aftur heim til Sómalíu sagðist hann ætla að dæma á næsta heimsmeistaramóti árið 2030. HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Íslenski boltinn Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Enski boltinn Forseti FIFA móðgaði Ítali Fótbolti Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Fótbolti Harden handtekinn fyrir ólöglegan vopnaburð Körfubolti Meistari í fyrsta skipti í 53 ár Körfubolti Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fótbolti Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Fótbolti 36 ára fyrrum NFL-stjarna látin Sport Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Fótbolti Fleiri fréttir Fær laun greidd en fær ekki að dæma Maður dagsins: Innflytjandi sem fór snemma til Bayern Mörkin úr Bestu deildinni Fyrsti sigur á heimsmeistaramóti síðan 1990 Óvæntur varnarsigur „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Forseti FIFA móðgaði Ítali Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Siggi Raggi með NSÍ á toppnum „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ Getur Vinicius fengið brasilísku þjóðina til að elska sig? Leggja inn mótmæli vegna meðferðarinnar á Partey HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Uppgjörið: Valur – Þór/KA 0-0 | Markalaust í bragðdaufum leik á Hlíðarenda Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu „Það er alltaf gaman að vera á þeim stað í töflunni“ „Stelpurnar voru bara geggjaðar“ Á sársaukafullar minningar af HM Uppgjör: FH komið á toppinn Uppgjörið: Sterk viðbrögð Grindavíkur/Njarðvíkur skiluðu mikilvægum sigri Stemningin á Times Square engri lík Góður sigur Stjörnunnar á meisturunum Sjá meira