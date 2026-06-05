Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum

Haukar hafa gengið frá tveggja ára samningi við Söru Björk Gunnarsdóttur. Hún mun einnig taka að sér afreksþjálfun hjá félaginu.
Söru Björk þarf vart að kynna en þar er á ferðinni ein allra besta knattspyrnukona sem Ísland hefur alið af sér og ljóst er hún verður mikill styrkur við lið Hauka í Lengjudeildinni.
Markmiðið er að Sara Björk spili sinn fyrsta leik fyrir Hauka gegn Keflavík þann 16. júlí. Þegar samningur hennar við Al-Qadsiah í Sádi-Arabíu er runninn út.
Ásamt því að spila með Haukum mun Sara Björk koma að afreksþjálfun innan knattspyrnudeildarinnar.
„Reynsla hennar á hæsta stigi knattspyrnunnar verður dýrmæt fyrir unga og efnilega leikmenn Hauka og mun án efa styrkja enn frekar afreksstarf félagsins,“ segir í tilkynningu Hauka.
Sara Björk kveðst afar ánægð að vera komin aftur heim á Ásvelli en nánar verður rætt við hana í Sportpakka Sýnar að loknum kvöldfréttum.