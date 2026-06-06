Vestri valtaði yfir Völsung Valur Páll Eiríksson skrifar 6. júní 2026 16:53 Vestramenn voru í stuði í seinni hálfleik. vísir/Anton Vestramenn stukku upp í umspilssæti í Lengjudeild karla með 5-1 sigri á lánlausu botnliði Völsungs á Ísafirði í dag. Vestri komst yfir í leiknum þökk sé marki Svíans Johannesar Selvén snemma leiks en Elfar Árni Aðalsteinsson jafnaði fyrir Húsvíkinga um miðjan fyrri hálfleik. Staðan var 1-1 í hléi. Þrjú mörk á sjö mínútna kafla um miðjan síðari hálfleik gerðu út um leikinn. Breki Þór Hermannsson kom Vestra yfir eftir klukkutíma leik og Gunnar Jónas Hauksson skoraði tvö, á 65. og 67. mínútu. Breki Þór lagði upp bæði mörk Gunnars á þessum líflega sjö mínútna kafla. Þórður Gunnar Hafþórsson skoraði svo fimmta markið undir lokin þegar hann fylgdi eftir skoti Gunnars Jónasar sem var varið út í teiginn. Vestri vann 5-1 og stekkur upp í fimmta sæti deildarinnar með 13 stig í jafnri Lengjudeildinni. Þróttur og Afturelding eru með 16 stig á toppnum, HK og Fylkir með 15 stig þar fyrir neðan og svo Vestri með 13. Leiknir og Grótta eru með tólf stig og Njarðvík ellefu. Völsungur er límdur við botn deildarinnar með tvö stig, fimm á eftir Grindavík, Ægi og ÍR sem eru með sjö stig fyrir ofan Húsvíkinga. Vestri Lengjudeild karla Völsungur Mest lesið Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Fótbolti Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Mistök Wembanyama leiddu til annars sigurs Knicks Sport Fleiri fréttir Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Gerði sínu gamla liði mikinn grikk Leik lokið: ÍBV – Keflavík 6-1 | Flugeldasýning í fyrsta sigri Eyjamanna Grótta í toppbaráttu, Ægir vann aftur og Vestri fagnaði í Breiðholti Öll mörkin: Sjáðu þrennu varamannsins og sturlunina á Akureyri Sjá meira