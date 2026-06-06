Íslenski boltinn

Vestri valtaði yfir Völsung

Valur Páll Eiríksson skrifar
Vestramenn voru í stuði í seinni hálfleik.
Vestramenn voru í stuði í seinni hálfleik. vísir/Anton

Vestramenn stukku upp í umspilssæti í Lengjudeild karla með 5-1 sigri á lánlausu botnliði Völsungs á Ísafirði í dag.

Vestri komst yfir í leiknum þökk sé marki Svíans Johannesar Selvén snemma leiks en Elfar Árni Aðalsteinsson jafnaði fyrir Húsvíkinga um miðjan fyrri hálfleik. Staðan var 1-1 í hléi.

Þrjú mörk á sjö mínútna kafla um miðjan síðari hálfleik gerðu út um leikinn. Breki Þór Hermannsson kom Vestra yfir eftir klukkutíma leik og Gunnar Jónas Hauksson skoraði tvö, á 65. og 67. mínútu. 

Breki Þór lagði upp bæði mörk Gunnars á þessum líflega sjö mínútna kafla.

Þórður Gunnar Hafþórsson skoraði svo fimmta markið undir lokin þegar hann fylgdi eftir skoti Gunnars Jónasar sem var varið út í teiginn.

Vestri vann 5-1 og stekkur upp í fimmta sæti deildarinnar með 13 stig í jafnri Lengjudeildinni. Þróttur og Afturelding eru með 16 stig á toppnum, HK og Fylkir með 15 stig þar fyrir neðan og svo Vestri með 13. Leiknir og Grótta eru með tólf stig og Njarðvík ellefu.

Völsungur er límdur við botn deildarinnar með tvö stig, fimm á eftir Grindavík, Ægi og ÍR sem eru með sjö stig fyrir ofan Húsvíkinga.

Vestri Lengjudeild karla Völsungur

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