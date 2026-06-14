Jóhann Fjalar Skaptason og Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir voru alls ekki sammála í Bestu mörkunum í gær og það hjálpaði lítið að fá sérfræðinginn Magnús Hauk Harðarson til að bregða sér í hlutverk sáttasemjara.
Ástæðan var refsing fyrir brot Natashu Anasi, fyrirliða liðs Grindavíkur og Njarðvíkur, á sóknarmanni Fram.
Natasha var með gult spjald á bakinu þegar hún fór upp í skallaeinvígi við Framarann Öldu Ólafsdóttur og fékk dæmda á sig aukaspyrnu. Dómari leiksins gaf henni þó ekki gult spjald.
Grindavík/Njarðvík vann leikinn 2-0 en það hefði verið slæmt fyrir liðið að missa lykilmann af velli með rautt spjald á 33. mínútu leiksins.
„Við Bára erum ekki sammála um þetta. Maggi, þú þarft kannski að leggja dóm þinn á þetta,“ sagði Jóhann Fjalar og sýndi atvikið.
„Sjáum hér, er þetta seinna gula?“ spurði Jóhann,
„Af hverju talarðu um seinna gula? Þetta er bara gult. Já. Það skiptir engu máli hvað hún er með mörg. Það er alveg jafn gult seinna og fyrra,“ sagði Bára.
„Mér finnst hún bara einhvern veginn hoppa upp en þetta er kannski dálítið harkalegt,“ sagði Jóhann.
„Þetta er eins og aftanákeyrsla, Jói. Þetta er gult og afleiðingin er því miður rautt spjald,“ sagði Bára.
Jóhann var ekki alveg tilbúinn að skrifa undir það en Bára gaf sig ekki.
„Mér finnst þetta alveg svona þess eðlis að mér finnst þetta bara gult. Mér finnst hún bara keyra blindandi í bakið á leikmanni sem hún þarf ekki að keyra í. Mér finnst hún gera þetta allt of harkalega,“ sagði Bára.
Það má horfa á alla umræðuna og sjá brotið hér fyrir neðan.