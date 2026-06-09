Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins

Stærsti leikur sumarsins til þessa í Bestu deild karla í fótbolta verður eftir viku, þriðjudagskvöldið 16. júní, þegar tvö efstu liðin mætast. Ljóst er að færri komast að en vilja í stúkuna á Víkingsvelli.
Íslandsmeistarar Víkings hafa vart slegið feilnótu í sumar og eru á toppi deildarinnar með 28 stig. Aðeins þremur stigum þar á eftir er liðið sem skorað hefur mest allra, KR, sem reyndar hefur einnig fengið næstflest mörk á sig, ásamt ÍBV og Þór.
Víkingur og KR mætast næsta þriðjudag og beðið hefur verið eftir því að Víkingar kynni miðasölumál vegna leiksins en það gerðu þeir í dag.
Nú er orðið ljóst að engir stuðningsmenn KR verða í stúkunni heldur fá þeir miða í stæði á vellinum og munu KR-ingar sjálfir sjá um sölu á þeim miðum.
Stuðningsmenn Víkings geta hins vegar keypt miða í stúkuna á fimmtudaginn þegar miðasala hefst en ákveðin forgangsröðun gildir þó þar. Fyrst verður opnað fyrir sölu fyrir handhafa Árskorts+ og VIP, klukkan 12, og svo klukkan 13 fyrir Árskorts og UNG korthafa. Hver aðili getur keypt að hámarki þrjá miða.
Almenn miðasala hefst svo klukkan 16 á fimmtudaginn ef enn verða eftir einhverjir miðar.
Leikur Víkings og KR verður að sjálfsögðu í beinni og veglegri útsendingu á Sýn Sport Ísland.