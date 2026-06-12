Íslenski boltinn

Jökull rekinn frá Stjörnunni

Sindri Sverrisson skrifar
Jökull Elísabetarson tók við sem aðalþjálfari Stjörnunnar árið 2023.
Jökull Elísabetarson tók við sem aðalþjálfari Stjörnunnar árið 2023. vísir/Diego

Forráðamenn Stjörnunnar hafa tekið þá ákvörðun að segja Jökli Elísabetarsyni upp störfum sem þjálfari karlaliðs félagsins í fótbolta.

Jökull tók við starfinu í maí fyrir þremur árum, eftir að hafa verið aðstoðarmaður Ágústs Gylfasonar sem þá var rekinn.

Knattspyrnudeild Stjörnunnar sendi frá sér tilkynningu í kvöld þar sem kemur fram að deildin og Jökull I. Elísabetarson hafi komist að samkomulagi um starfslok Jökuls sem þjálfari meistaraflokks karla.

Undir stjórn Jökuls hafnaði Stjarnan í 3. sæti árið 2023 og í 4. sæti árið 2024. Liðið hafnaði svo aftur í 3. sæti á síðustu leiktíð, eftir að hafa um tíma verið í baráttu um titilinn en svo endað án sigurs í öllum fimm umferðunum eftir skiptingu deildarinnar um haustið.

Í sumar hefur gengið svo verið afleitt hjá Stjörnumönnum sem eru aðeins með 10 stig eftir 10 leiki, í 9. sæti Bestu deildarinnar, þrátt fyrir 2-1 útisigur gegn Þór á Akureyri í síðasta deildarleik.

Síðasti naglinn í kistu Jökuls reyndist svo 3-1 tap gegn Aftureldingu, næstefsta liði Lengjudeildarinnar, í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins á miðvikudaginn. Það tap dró enn úr vonum Stjörnumanna um að ná aftur Evrópusæti á þessari leiktíð en þeir spila í undankeppni Sambandsdeildarinnar í sumar vegna árangursins í fyrra.

„Jökull hefur tekið mikinn þátt í velgengni knattspyrnudeildar síðastliðin ár og hjálpað mörgum ungum leikmönnum að bæta sinn leik og komast erlendis í atvinnumennsku. Jökull hefur ávallt sinnt sínum störfum fyrir félagið af miklum metnaði og dugnaði og unnið ómetanlegt starf fyrir Stjörnuna. Við óskum Jökli og hans fólki alls hins besta og velfarnaðar í framtíðinni,“ segir í tilkynningu Stjörnunnar.

Á vef Fótbolta.net segir að sögusagnir séu um að Skagamaðurinn Jón Þór Hauksson, sem síðast var aðalþjálfari hjá Vestra í lok síðustu leiktíðar, sé líklegur arftaki Jökuls. 

Jón Þór var aðstoðarþjálfari Stjörnunnar árið 2018 en hætti til að taka við kvennalandsliðinu.

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