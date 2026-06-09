Íslenski boltinn

Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn

Aron Guðmundsson skrifar
Ögmundur Kristinsson, sem á að baki feril sem atvinnu- og landsliðsmaður er mættur í Víkina
Ögmundur Kristinsson, sem á að baki feril sem atvinnu- og landsliðsmaður er mættur í Víkina Vísir/Ívar Fannar

Ög­mundur Kristins­son er ánægður með að vera kominn úr frysti­kistunni á Hlíðar­enda yfir til Víkings Reykja­víkur. Hann kýs að líta ekki í baksýnis­spegilinn, ætlar að standa sig fyrir Víkinga og vin sinn Ingvar Jóns­son berst við ill­kynja krabba­mein.

Í Ög­mundi frá Víkingar reynslu­mikinn mark­vörð með lands­liðs- og at­vinnu­manna­feril á bakinu. Hans krafta var ekki lengur óskað hjá Val og í ljósi undanþágu sem Víkingar fengu fyrir skiptunum er Ög­mundur nú mættur í Víkina. 

Tækifærin verið af skornum skammti á Hlíðar­enda, staðan snúin.

„Auðvitað var það skrítið,“ segir Ögmundur um það hvernig hann var frystur hjá Val. „Þetta var ekki eins­dæmi. Hafði gerst einu sinni áður. Maður vissi ekki alveg hvað maður ætti að gera en lífið kemur með eitt­hvað á borðið, maður verður bara að taka því. Maður setur bara fókus á eitt­hvað annað. Þetta kom svo upp og þá stökk ég á það.

Það þýðir ekkert að líta í baksýnis­spegilinn með svona mál. Fót­boltinn er mikið til við­skiptalegs eðlis og pælingar hjá alls konar aðilum. Það þýðir ekkert bera kala gagn­vart einum né neinum. Bara halda áfram.“

Hefur liðið vel í vetur

Ög­mundur er hungraður í að simpla sig inn af krafti, hann fór í verk­efni með ís­lenska lands­liðinu á dögunum og er klár í að hjálpa topp­liði Bestu deildarinnar að sækja í átt að öllum titlum.

„Það er partur af ástæðunni líka. Þetta er spennandi verk­efni. Búið að líta mjög vel út hjá þeim undan­farin ár. Þeir eru að gera gott mót hér í Víkinni. Þá er það ein­föld ákvörðun að segja já.“

Ögmundur í leik með íslenska landsliðinu á sínum tímaVísir/getty

„Staðan á mér er fín. Ég kem hérna inn og við tökum stöðuna þegar að æfingarnar byrja. Fór með lands­liðinu til Tókýó á dögunum, það gekk bara fínt. Mér hefur liðið vel í vetur og vonandi að það haldi áfram.

Líðan Ingvars og fjölskyldu hans í fyrirrúmi

At­burðarásin verið hröð eftir að Ingvar Jóns­son, sem varið hefur mark Víkinga á glæstum tímum, greindist með ill­kynja krabba­mein. Hann háir nú sína baráttu utan vallar og Víkingar styðja við hann af fullum krafti. 

Samningur Ingvars við Víkinga var fram­lengdur í gær en hann og Ögmundur þekkjast frá fyrri tíð, meðal annars með íslenska landsliðinu. 

„Ég held að hugur allra fót­bolta­unn­enda á Ís­landi sé heils hugar hjá Ingvari. Hann er góður vinur minn. Leiðin­legar fréttir sem hann fær. En þekkjandi hann veit ég að Ingvar gerir allt sem hann getur til þess að berjast við þetta. Ég vona af öllu mínu hjarta að það gangi. Maður sér að Víkingarnir eru flottir og standa vel við bakið á honum. Það er til fyrir­myndar það sem að Víkingur og önnur lið hafa gert.“

Ögmundur vill standa sig í markinu fyrir öll þau sem koma að Víkingi Reykjavík, ekki síst vin sinn Ingvar.

„Þetta var eitt af því sem að ég ræddi við Kára (Árnason, yfirmann knattspyrnumála). Ég vildi smá gera þetta fyrir Ingvar. Góður vinur og maður sér sam­stöðuna hér. Vonandi skilar það sé inn á vellinum en lífið er samt stærra en fót­bolti. Menn hugsa fyrst og fremst um líðan Ingvars og hans fjöl­skyldu.“

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