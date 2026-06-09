Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn

Ögmundur Kristinsson er ánægður með að vera kominn úr frystikistunni á Hlíðarenda yfir til Víkings Reykjavíkur. Hann kýs að líta ekki í baksýnisspegilinn, ætlar að standa sig fyrir Víkinga og vin sinn Ingvar Jónsson berst við illkynja krabbamein.
Í Ögmundi frá Víkingar reynslumikinn markvörð með landsliðs- og atvinnumannaferil á bakinu. Hans krafta var ekki lengur óskað hjá Val og í ljósi undanþágu sem Víkingar fengu fyrir skiptunum er Ögmundur nú mættur í Víkina.
Tækifærin verið af skornum skammti á Hlíðarenda, staðan snúin.
„Auðvitað var það skrítið,“ segir Ögmundur um það hvernig hann var frystur hjá Val. „Þetta var ekki einsdæmi. Hafði gerst einu sinni áður. Maður vissi ekki alveg hvað maður ætti að gera en lífið kemur með eitthvað á borðið, maður verður bara að taka því. Maður setur bara fókus á eitthvað annað. Þetta kom svo upp og þá stökk ég á það.
Það þýðir ekkert að líta í baksýnisspegilinn með svona mál. Fótboltinn er mikið til viðskiptalegs eðlis og pælingar hjá alls konar aðilum. Það þýðir ekkert bera kala gagnvart einum né neinum. Bara halda áfram.“
Ögmundur er hungraður í að simpla sig inn af krafti, hann fór í verkefni með íslenska landsliðinu á dögunum og er klár í að hjálpa toppliði Bestu deildarinnar að sækja í átt að öllum titlum.
„Það er partur af ástæðunni líka. Þetta er spennandi verkefni. Búið að líta mjög vel út hjá þeim undanfarin ár. Þeir eru að gera gott mót hér í Víkinni. Þá er það einföld ákvörðun að segja já.“
„Staðan á mér er fín. Ég kem hérna inn og við tökum stöðuna þegar að æfingarnar byrja. Fór með landsliðinu til Tókýó á dögunum, það gekk bara fínt. Mér hefur liðið vel í vetur og vonandi að það haldi áfram.
Atburðarásin verið hröð eftir að Ingvar Jónsson, sem varið hefur mark Víkinga á glæstum tímum, greindist með illkynja krabbamein. Hann háir nú sína baráttu utan vallar og Víkingar styðja við hann af fullum krafti.
Samningur Ingvars við Víkinga var framlengdur í gær en hann og Ögmundur þekkjast frá fyrri tíð, meðal annars með íslenska landsliðinu.
„Ég held að hugur allra fótboltaunnenda á Íslandi sé heils hugar hjá Ingvari. Hann er góður vinur minn. Leiðinlegar fréttir sem hann fær. En þekkjandi hann veit ég að Ingvar gerir allt sem hann getur til þess að berjast við þetta. Ég vona af öllu mínu hjarta að það gangi. Maður sér að Víkingarnir eru flottir og standa vel við bakið á honum. Það er til fyrirmyndar það sem að Víkingur og önnur lið hafa gert.“
Ögmundur vill standa sig í markinu fyrir öll þau sem koma að Víkingi Reykjavík, ekki síst vin sinn Ingvar.„Þetta var eitt af því sem að ég ræddi við Kára (Árnason, yfirmann knattspyrnumála). Ég vildi smá gera þetta fyrir Ingvar. Góður vinur og maður sér samstöðuna hér. Vonandi skilar það sé inn á vellinum en lífið er samt stærra en fótbolti. Menn hugsa fyrst og fremst um líðan Ingvars og hans fjölskyldu.“