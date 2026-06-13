Lengjudeildarlið Fylkis tryggði sér í dag sæti í undanúrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta eftir 4-2 heimasigur á Gróttu í framlengdum Lengjudeildarslag í Árbænum.
Þetta var lokaleikur átta liða úrslitanna og vitað var fyrir fram að sigurvegarinn myndi mæta Aftureldingu á heimavelli í undanúrslitum. Lengjudeildarliðin tvö eru því bara einum leik frá bikarúrslitaleiknum á Laugardalsvellinum.
Grótta var 1-0 yfir nær allan seinni hálfleikinn en skoraði sjálfsmark á 89. mínútu og því varð að framlengja leikinn. Fylkismenn skoruðu þrjú mörk í framlengingunni og tryggðu sér sæti í undanúrslitaleiknum.
Tristan Freyr Ingólfsson kom Gróttu yfir í uppbótartíma fyrri hálfleiks með glæsilegu skoti rétt fyrir utan teig. Tristan Freyr er að koma til baka eftir fjögurra ára meiðslamartröð og hefur heldur betur komið sterkur inn hjá Gróttu. Þetta var hans fjórða mark í bikarnum í sumar.
Gróttumaðurinn Caden Robert McLagan varð fyrir því óláni að setja boltann í eigið mark í lok venjulegs leiktíma en Aron Snær Guðbjörnsson kom síðan Fylki í 2-1 í fyrri hluta framlengingarinnar.
McLagan bætti fyrir sjálfsmarkið með því að jafna metin í 2-2 en það dugði ekki til því Fylkismenn áttu lokaorðið.
Orri Sveinn Segatta og Kári Sigfússon tryggðu Árbæjarliðinu 4-2 sigur og Heimir Guðjónsson er búinn að koma Fylki í undanúrslit bikarsins á sínu fyrsta ári sínu með liðið.