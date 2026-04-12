Liverpool landaði mikilvægum sigri en Arsenal gaf eftir í titilbaráttunni í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Öll mörkin úr leikjunum má sjá á Vísi.
Fjórir leikir voru á dagskrá í gær en Liverpool vann þá 2-0 sigur gegn Fulham og styrkti verulega stöðu sína í baráttunni um sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Hinn 17 ára Rio Ngumoha og hinn 33 ára Mohamed Salah skoruðu mörkin tvö sem voru afar lagleg.
Arsenal tapaði hins vegar 2-1 gegn Bournemouth og getur City minnkað forskot Arsenal í sex stig í dag, með sigri gegn Chelsea á Stamford Bridge, auk þess að eiga leik til góða og svo mætast City og Arsenal næsta sunnudag.
Brentford og Everton misstu bæði af tækifæri til að blanda sér af fullum krafti í baráttuna um Meistaradeildarsæti því þau gerðu 2-2 jafntefli og eru nú fimm stigum á eftir Liverpool sem er í 5. sætinu.
Loks vann Brighton 2-0 sigur gegn Burnley á útivelli og er nú stigi á eftir Everton og Brentford, í 9. sæti.