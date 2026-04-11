Enski boltinn

„Þetta er högg í and­litið“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Arteta átti erfitt með sig í dag, enda hans menn slakir. Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, var að vonum niðurlútur eftir 2-1 tap Arsenal fyrir Bournemouth á heimavelli í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Skytturnar hleypa Manchester City inn í titilbaráttuna með tapinu.

„Þetta eru augljóslega vonbrigði. Þetta er högg í andlitið. Nú er spurning hvernig við bregðumst við,“ segir Arteta eftir leik dagsins.

Bournemouth átti glimrandi fínan dag gegn Arsenal-liði sem gekk illa að fóta stig. Skytturnar gerðu sig aldrei líklega til að vinna leik dagsins.

„Þeir gerðu vel og hrós á þá. Þeir hafa ekki tapað í ellefu leikjum og það er ástæða fyrir því. Við gerðum illa í fyrri hálfleik og þeir nýttu fyrsta tækifæri sitt, þar sem við vörðumst illa og það kostaði mark,“

„Við gerðum margt skringilega í dag. Við höfum almennt sýnt stöðugleika en ekki í dag. Það getur gerst, þannig er fótbolti. Þeir nýttu sér okkar mistök,“

„Þetta er sárt, leikmenn eru sárir og þetta þarf að vera sárt fyrir þá. Nú eru engin grá svæði, það þarf að berjast eða þú ert úr leik. Það er stigið sem þarf núna,“ segir Arteta.

Arsenal er með 70 stig á toppi deildarinnar, níu stigum á undan Manchester City, sem á tvo leiki til góða - þann fyrri gegn Chelsea á morgun.

Manchester City og Arsenal mætast svo næsta sunnudag á Etihad-vellinum í Manchester en Skytturnar mæta í millitíðinni Sporting í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í miðri viku.

Arsenal FC Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið