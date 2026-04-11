Skjálfti í Skyttunum Valur Páll Eiríksson skrifar 11. apríl 2026 13:25 Alex Scott og Junior Eli Kroupi skoruðu mörk Bournemouth í dag. Sá þriðji á myndinni, Ryan Christie, gaf Arsenal víti. Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images Bournemouth vann sterkan 2-1 útisigur á Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í hádeginu. Sigurinn opnar leið Manchester City inn í titilbaráttuna upp á gátt. Arsenal var með níu stiga forskot á Manchester City á toppi ensku úrvalsdeildarinnar fyrir leik dagsins en City átti leik inni auk þess sem liðin mætast næstu helgi. Með því að taka stig af Skyttunum gat Bournemouth því hleypt spennu í toppbaráttuna. Það byrjaði vel fyrir gestina en Fílbeinstrendingurinn Junior Eli Kroupi kom liðinu yfir eftir fyrirgjöf frá Adrien Truffert þegar rúmur stundarfjórðungur var liðinn. Bournemouth leiddi í um tuttugu mínútur eða svo þar til Viktor Gyökeres jafnaði af vítapunktinum eftir að Ryan Christie hafði handleikið knöttinn innan teigs. Staðan var 1-1 í hléi en á 74 mínútu leiksins komst Bournemouth aftur yfir. Þar var að verki Alex Scott sem afgreiddi boltann vel eftir að gestirnir höfðu spilað sig laglega í gegnum Arsenal-vörnina. Bournemouth vann leikinn 2-1 og er eftir hann með 45 stig í núnda sæti deildarinnar, fjórum stigum frá Meistaradeildarsæti. Arsenal er áfram með 70 stig á toppi deildarinnar, níu stigum á undan Manchester City, sem á tvo leiki til góða - þann fyrri gegn Chelsea á morgun. Manchester City og Arsenal mætast svo næsta sunnudag á Etihad-vellinum í Manchester en Skytturnar mæta í millitíðinni Sporting í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í miðri viku. Arsenal FC AFC Bournemouth Enski boltinn