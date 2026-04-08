Enski boltinn

Vill að enska lands­liðið taki sex­tán ára táning með á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
William Saliba faðmar hinn unga Max Dowman eftir að sigurinn á móti Sporting var í höfn í gærkvöldi. Getty/Torbjorn Tande

Jack Wilshere þekkir það vel að koma ungu inn á stóra sviðið og hann talar fyrir því að ungstirni hans gamla félags eigi að fá að fara með á heimsmeistaramótið.

Hinn sextán ára gamli Max Dowman hefur átt nokkrar góðar innkomur á tímabilinu en Mikel Artete hefur samt ekki notað hann mikið.

Dowman minnir þó fólk á hæfileika sína í hverri innkomu og varð fyrr í vetur yngsti leikmaðurinn til að skora í ensku úrvalsdeildinni.

Wilshere telur Max Dowman vera tilbúinn fyrir heimsmeistaramótið þrátt fyrir að vera aðeins sextán ára.

„Max Dowman er klárlega nógu góður til að vera í enska landsliðshópnum. Lamine Yamal fór líka á EM 2024, sextán ára gamall, og hann var besti leikmaður mótsins,“ sagði Wilshere.

„Það eina sem ég myndi segja er að Spánn myndi taka hann með í sinn HM-hóp,“ sagði Wilshere.

Dowman yrði sextán ára og 168 daga gamall í sínum fyrsta leik á HM ef hann yrði valinn, en Yamal var sextán ára og 338 daga gamall þegar hann lék sinn fyrsta leik á EM 2024.

