Jack Wilshere þekkir það vel að koma ungu inn á stóra sviðið og hann talar fyrir því að ungstirni hans gamla félags eigi að fá að fara með á heimsmeistaramótið.
Hinn sextán ára gamli Max Dowman hefur átt nokkrar góðar innkomur á tímabilinu en Mikel Artete hefur samt ekki notað hann mikið.
Dowman minnir þó fólk á hæfileika sína í hverri innkomu og varð fyrr í vetur yngsti leikmaðurinn til að skora í ensku úrvalsdeildinni.
Wilshere telur Max Dowman vera tilbúinn fyrir heimsmeistaramótið þrátt fyrir að vera aðeins sextán ára.
„Max Dowman er klárlega nógu góður til að vera í enska landsliðshópnum. Lamine Yamal fór líka á EM 2024, sextán ára gamall, og hann var besti leikmaður mótsins,“ sagði Wilshere.
„Það eina sem ég myndi segja er að Spánn myndi taka hann með í sinn HM-hóp,“ sagði Wilshere.
Dowman yrði sextán ára og 168 daga gamall í sínum fyrsta leik á HM ef hann yrði valinn, en Yamal var sextán ára og 338 daga gamall þegar hann lék sinn fyrsta leik á EM 2024.
