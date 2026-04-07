Enski boltinn

„Finnur fyrir metnaðinum og mögu­leikunum“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Harry Maguire skrifar undir nýja samninginn sinn við Manchester United. Með því nær hann að minnsta kosti að spila átta tímabil með félaginu. Getty/Ash Donelon

Enski landsliðsmiðvörðurinn Harry Maguire hefur skrifað undir nýjan eins árs framlengingarsamning við Man Utd.

Nýr samningur þessa 33 ára leikmanns mun halda honum á Old Trafford til júní 2027. Enska úrvalsdeildarfélagið tilkynnti um samninginn á miðlum sínum í morgun.

Maguire gekk til liðs við Manchester United frá Leicester árið 2019 og hefur unnið ensku bikarkeppnina og deildabikarinn á sjö árum sínum hjá félaginu. Hann hefur alls spilað 266 leiki og skorað í þeim sautján mörk.

„Það er einstakur heiður að spila fyrir Manchester United. Það er ábyrgð sem gerir mig og fjölskyldu mína stolta á hverjum einasta degi. Ég er himinlifandi með að framlengja veru mína hjá þessu ótrúlega félagi í að minnsta kosti átta tímabil og halda áfram að spila fyrir framan okkar sérstöku stuðningsmenn til að skapa fleiri magnaðar stundir saman,“ sagði Maguire við vefsíðu félagsins.

„Maður finnur fyrir metnaðinum og möguleikunum í þessum spennandi leikmannahópi. Ákveðni alls félagsins í að berjast um stóra titla er öllum ljós og ég er fullviss um að okkar bestu stundir saman eiga enn eftir að koma,“ sagði Maguire.

