Manchester United nýtir fríið til að fara í æfinga­ferð til Ír­lands

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Michael Carrick fór með liðið sitt til Dublin í stuttar æfingabúðir enda eru 24 dagar á milli leikja liðsins.
Það er langt á milli leikja þessa dagana hjá Manchester United sem er ekki með í neinum bikarkeppnum lengur og var ekki heldur með í Evrópukeppni.

United spilaði síðast á móti Bournemouth 20. mars síðastliðinn en næsti leikur liðsins verður ekki fyrr en á móti Leeds United 13. apríl næstkomandi.

Landsleikjahlé og bikarhlé sjá til þess að United-menn spila ekki keppnisleik í 24 daga.

Knattspyrnustjórinn Michael Carrick ákvað því að fara í æfingaferð til Írlands til að halda liðinu við efnið í þessu langa fríi. Liðið fór á annan í páskum og kemur aftur til baka á fimmtudaginn.

Bryan Mbeumo og Benjamin Sesko eru báðir með en þeir drógu sig báðir út úr landsliðsverkefnum vegna meiðsla.

Patrick Dorgu hefur líka verið valinn í ferðahóp Man Utd fyrir æfingabúðir þeirra í Dublin í þessari viku, þar sem hann heldur áfram endurhæfingu sinni eftir meiðsli aftan í læri.

Hollendingurinn Matthijs de Ligt er þó ekki í hópnum en hann hefur ekki spilað í ensku úrvalsdeildinni síðan í byrjun desember vegna bakmeiðsla.

Lisandro Martinez er í hópnum eftir að hafa misst af síðustu fimm deildarleikjum vegna meiðsla en þeir Diogo Dalot og Tom Heaton ferðuðust ekki með vegna veikinda.

Akademíuleikmennirnir Jim Thwaites, Yuel Helafu og Victor Musa eru þrír ungir leikmenn sem ferðast með liðinu í æfingabúðirnar.

Á meðan er búist við að Shea Lacey, Chido Obi, Jack og Tyler Fletcher verði allir í U21 liði United sem spilar við Real Madrid á Old Trafford í kvöld.

