Enski boltinn

Fá City eftir að hafa slegið Arsenal út

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Leikmenn Southampton fagna sigrinum á Arsenal í gær. getty/Robin Jones

Dregið var í undanúrslit ensku bikarkeppninnar í fótbolta skömmu eftir lokaleik átta liða úrslitanna, milli West Ham United og Leeds United.

Leeds vann West Ham í vítaspyrnukeppni á Lundúnaleikvanginum, 2-4, eftir ótrúlegan leik sem endaði 2-2.

Leeds komst þar af leiðandi í undanúrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn í 39 ár. Þar mætir Leeds öðru Lundúnaliði, Chelsea.

Í hinni undanúrslitaviðureigninni mætast Manchester City og Southampton.

Í gær vann Southampton, sem er í 7. sæti B-deildarinnar, Arsenal, topplið ensku úrvalsdeildarinnar, 2-1, á heimavelli.

Báðir undanúrslitaleikirnir fara fram á Wembley. Leikur Chelsea og Leeds verður laugardaginn 25. apríl og leikur City og Southampton daginn eftir. 

Úrslitaleikur bikarkeppninnar verður á Wembley 16. maí.

