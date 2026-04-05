Fá City eftir að hafa slegið Arsenal út Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. apríl 2026 19:03 Leikmenn Southampton fagna sigrinum á Arsenal í gær. getty/Robin Jones Dregið var í undanúrslit ensku bikarkeppninnar í fótbolta skömmu eftir lokaleik átta liða úrslitanna, milli West Ham United og Leeds United. Leeds vann West Ham í vítaspyrnukeppni á Lundúnaleikvanginum, 2-4, eftir ótrúlegan leik sem endaði 2-2. Leeds komst þar af leiðandi í undanúrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn í 39 ár. Þar mætir Leeds öðru Lundúnaliði, Chelsea. Í hinni undanúrslitaviðureigninni mætast Manchester City og Southampton. Í gær vann Southampton, sem er í 7. sæti B-deildarinnar, Arsenal, topplið ensku úrvalsdeildarinnar, 2-1, á heimavelli. Báðir undanúrslitaleikirnir fara fram á Wembley. Leikur Chelsea og Leeds verður laugardaginn 25. apríl og leikur City og Southampton daginn eftir. Úrslitaleikur bikarkeppninnar verður á Wembley 16. maí.