Van Dijk segir að Liverpool hafi gefist upp gegn City Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. apríl 2026 21:30 Vítaspyrna var dæmd á Virgil van Dijk undir lok fyrri hálfleiks í bikarleik Manchester City og Liverpool í gær. getty/Robbie Jay Barratt Fyrirliði Liverpool, Virgil van Dijk, segir að liðið hafi gefist upp í tapinu fyrir Manchester City, 4-0, í átta liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í gær. Liverpool byrjaði leikinn nokkuð vel en City náði forystunni með marki Erlings Haaland úr vítaspyrnu á 39. mínútu. Vítið var dæmt á Van Dijk fyrir brot á Nico O'Reilly. Eftir fyrsta mark leiksins tóku City-menn völdin og unnu öruggan sigur. „Ég get aðeins beðið stuðningsmennina afsökunar á því sem við sýndum, sérstaklega í seinni hálfleiknum," sagði Van Dijk eftir leikinn á Etihad. Liverpool var 2-0 undir í hálfleik en þrátt fyrir það segir Van Dijk að það hafi verið hugur í Englandsmeisturunum. „Þú kemur inn með góðan ásetning, að reyna að minnka muninn í 2-1 sem fyrst til að breyta leiknum. Hið gagnstæða gerðist og það er augljóslega erfitt að koma til baka úr 3-0 stöðu hérna," sagði Van Dijk. „Þú átt ekki að gefast upp en það er kannski það sem gerðist. Við brugðumst stuðningsmönnum, okkur sjálfum og stjóranum. Hvernig við spiluðum í seinni hálfleik hlýtur að hafa sært alla. Það særði mig klárlega." Eini möguleiki Liverpool á að vinna titil á þessu tímabili er í Meistaradeild Evrópu. Liverpool mætir Paris Saint-Germain á Parc des Princes í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum keppninnar á miðvikudaginn. Seinni leikur Liverpool og PSG fer fram á Anfield þriðjudaginn 14. apríl. Í millitíðinni, næsta laugardag, mætir Liverpool Fulham í ensku úrvalsdeildinni. Rauði herinn er í 5. sæti hennar.