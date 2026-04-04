Haaland með þrennu þegar City rúllaði yfir Liverpool Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. apríl 2026 13:35 Erling Haaland skoraði þrívegis gegn Liverpool í dag og er kominn með 33 mörk í öllum keppnum á tímabilinu. getty/Carl Recine Erling Haaland skoraði þrennu þegar Manchester City vann öruggan sigur á Liverpool, 4-0, í fyrsta leik átta liða úrslita ensku bikarkeppninnar. Þetta er áttunda árið í röð sem City kemst í undanúrslit bikarkeppninnar. Haaland lék ekki með Noregi í landsleikjahléinu og hann virtist hafa gott af hvíldinni. Haaland kom City yfir með marki úr vítaspyrnu á 39. mínútu. Hún var dæmd á Virgil van Dijk fyrir brot á Nico O'Reilly. Þegar tvær mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma í fyrri hálfleik jók Haaland muninn í 2-0 með skalla eftir fyrirgjöf frá Antoine Semenyo. Vonir Liverpool um endurkomu í seinni hálfleik urðu nánast að engu á 50. mínútu þegar Semenyo skoraði þriðja mark City. Haaland gerði svo þriðja mark sitt og fjórða mark heimamanna á 57. mínútu með skoti af stuttu færi í slá og inn eftir sendingu frá O'Reilly. Sjö mínútum seinna fékk Liverpool tækifæri til að laga stöðuna þegar Matheus Nunes braut á Hugo Ekitke innan vítateigs. Mohamed Salah tók spyrnuna en James Trafford sá við honum og varði. Það kemur í ljós á morgun hver andstæðingur City í undanúrslitunum verður. Það er skammt stórra högga á milli hjá Liverpool en á miðvikudaginn mætir liðið Paris Saint-Germain í átta liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu. Enski boltinn Manchester City Liverpool FC