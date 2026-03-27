Gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu á morgun Árni Sæberg skrifar 27. mars 2026 13:41 Búast má við slæmu skyggni á höfuðborgarsvæðinu annað kvöld. Vísir/Vilhelm Enn bætist í viðvaranir veðurstofunnar og klukkan 18 á morgun tekur gul viðvörun gildi á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Á höfuðborgarsvæðinu má búast við hvassri sunnanátt og snjókomu með tilheyrandi lélegu skyggni og erfiðum akstursskilyrðum. Líkt og fjallað var um í morgun heldur lægðin áfram að angra landsmenn og gul viðvörun er víða í gildi í dag. Nú hefur bæst í fjölda viðvarana og gul slík tekur gildi klukkan 17 á Suðausturlandi og gildir til klukkan 23:30. Þar er spáð suðaustan og austan 15 til 23 metrum á sekúndu og snjókomu eða skafrenningi, hvassast í Öræfum og Mýrdal. Samgöngurerfiðleikar séu líklegir. Klukkan 18 tekur gul viðvörun svo gildi á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi og Breiðafirði. Hún gildir til 22 á höfuðborgarsvæðinu og búast má við hvassri sunnanátt og snjókomu með tilheyrandi lélegu skyggni og erfiðum akstursskilyrðum. Gul viðvörun gildir til 23 á Suðurlandi og þar er spáð suðaustan 15 til 23 metrum á sekúndu og snjókomu eða skafrenningi, einkum á Hellisheiði og í Þrengslum. Hvassast við fjöll með vindhviður að 35 metrum á sekúndu þar. Samgöngutruflanir eru sagðar líklegar. Viðvörun á Breiðafirði gildir til klukkan 01 aðfaranótt sunnudags. Þar er spáð 18 til 25 metrum á sekúndu og snjókomu eða skafrenningi, einkum á fjallvegum. Hvassast á Snæfellsnesi með vindhviðum að 40 metrum á sekúndur. Samgöngutruflanir eru líklegar.