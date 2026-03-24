Nico O'Reilly var hetja Manchester City í sigrinum á Arsenal í úrslitaleik enska deildabikarsins og hann vonast til að þetta högg fyrir topplið ensku úrvalsdeildarinnar muni hafa jákvæð áhrif fyrir City-menn í titilbaráttunni.
City vann lið Mikel Arteta 2-0 og lyfti Pep Guardiola bikarnum í fimmta sinn á ferlinum. Níu stig skilja liðin tvö að á toppi ensku úrvalsdeildarinnar og þau mætast aftur á Etihad-leikvanginum þann 19. apríl.
Guardiola sagði eftir leikinn að hann efaðist um að úrslit Carabao-bikarsins hefðu áhrif á titilbaráttuna.
En O'Reilly – sem tryggði sigurinn gegn Arsenal með tveimur mörkum – telur að þetta muni auka pressuna á toppliðið þegar það reynir að tryggja sér sinn fyrsta enska meistaratitil í meira en tuttugu ár.
„Hundrað prósent, þetta er áfall fyrir þá og við þurfum að byggja á þessu og ná skriðþunga með þessum sigri núna. Um leið og landsleikjahléinu lýkur þurfum við að gefa í og berjast hart,“ sagði O'Reilly.
„Við eigum leik til góða í ensku úrvalsdeildinni, við eigum eftir að spila við þá á okkar heimavelli. Við erum enn þá í enska bikarnum. Liverpool er erfiður leikur og við vitum það, svo við þurfum að gera allt sem við getum til að halda áfram,“ sagði O'Reilly.
City náði ekki að eiga skot á mark í fyrri hálfleik gegn Arsenal. Þeir voru mun betra liðið eftir hlé og eftir leikinn upplýsti O'Reilly að það hefðu verið breytingar Guardiola í hálfleik sem hjálpuðu City að ná yfirhöndinni.
„Mér fannst við ráða lögum og lofum um leið og við komum út í seinni hálfleikinn. Við leyfðum þeim ekki að komast af sínum vallarhelmingi, nokkrar taktískar og stöðubreytingar frá stjóranum og það virkaði vel,“ sagði O'Reilly.
Tvö mörk í úrslitaleiknum kórónuðu góða helgi fyrir O'Reilly, sem var valinn í enska landsliðið á föstudag og fagnaði 21 árs afmæli sínu á laugardag.
„Fullkomin helgi, ég hefði ekki getað beðið um mikið meira. Nú getum við fagnað aðeins og gert okkur klár fyrir landsleikjahléið,“ sagði O'Reilly.