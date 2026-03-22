Brobbey braut hjörtu svarthvítra Valur Páll Eiríksson skrifar 22. mars 2026 13:57 Brobbey reif sig úr eftir dramatískt sigurmark og gat ekki verið meira sama um gula spjaldið sem hann fékk að launum. Owen Humphreys/PA Images via Getty Images Hollendingurinn Brian Brobbey var hetja Sunderland í 2-1 sigri á Newcastle í grannaslagnum í norðrinu á Englandi í dag. Mikil eftirvænting var fyrir leik dagsins, enda rígurinn töluverður á milli liðanna tveggja úr norðrinu. Newcastle kom inn í leikinn eftir stórtap fyrir Barcelona í miðri viku og vildu svarthvítir bæta upp fyrir það. Það fór vel af stað. Anthony Gordon kom liðinu í forystu eftir tíu mínútna leik þegar Sunderland lenti í vandræðum í uppspilinu. Nick Woltemade vann boltann innan teigs Sunderland, gaf á Gordon sem skoraði og allt ætlaði um koll að keyra á St. James' Park. Staðan var 1-0 í hléi en um tólf mínútum voru liðnar af síðari hálfleik þegar Chemsdine Talbi jafnaði leikinn fyrir gestina. Hann skoraði með skoti úr teignum eftir hornspyrnu. Sunderland var sterkari aðilinn í síðari hálfleiknum en Newcastle tókst þó að skora eftir horn þegar um stundarfjórðungur var eftir. Malick Thiaw skallaði í netið en markið dæmt af vegna brots Jacobs Murphy á markverði Sunderland. Allt stefndi í jafntefli þegar Hollendingurinn Brian Brobbey skoraði sigurmarkið á 90. mínútu eftir fína sókn. Hann lét Aaron Ramsdale verja frá sér af stuttu færi en fylgdi eftir, kom boltanum í netið og Sunderland-menn ærðust af kæti. Með sigrinum fer Sunderland upp fyrir Newcastle í töflunni. Sunderland er með 43 stig í 11. sæti en Newcastle með stigi minna, sæti neðar.