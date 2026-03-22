Brobbey braut hjörtu svarthvítra

Valur Páll Eiríksson skrifar
Brobbey reif sig úr eftir dramatískt sigurmark og gat ekki verið meira sama um gula spjaldið sem hann fékk að launum. Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Hollendingurinn Brian Brobbey var hetja Sunderland í 2-1 sigri á Newcastle í grannaslagnum í norðrinu á Englandi í dag.

Mikil eftirvænting var fyrir leik dagsins, enda rígurinn töluverður á milli liðanna tveggja úr norðrinu. Newcastle kom inn í leikinn eftir stórtap fyrir Barcelona í miðri viku og vildu svarthvítir bæta upp fyrir það.

Það fór vel af stað. Anthony Gordon kom liðinu í forystu eftir tíu mínútna leik þegar Sunderland lenti í vandræðum í uppspilinu. Nick Woltemade vann boltann innan teigs Sunderland, gaf á Gordon sem skoraði og allt ætlaði um koll að keyra á St. James‘ Park.

Staðan var 1-0 í hléi en um tólf mínútur voru liðnar af síðari hálfleik þegar Chemsdine Talbi jafnaði leikinn fyrir gestina. Hann skoraði með skoti úr teignum eftir hornspyrnu.

Sunderland var sterkari aðilinn í síðari hálfleiknum en Newcastle tókst þó að skora eftir horn þegar um stundarfjórðungur var eftir. Malick Thiaw skallaði í netið en markið dæmt af vegna brots Jacobs Murphy á markverði Sunderland.

Allt stefndi í jafntefli þegar Hollendingurinn Brian Brobbey skoraði sigurmarkið á 90. mínútu eftir fína sókn. Hann lét Aaron Ramsdale verja frá sér af stuttu færi en fylgdi eftir, kom boltanum í netið og Sunderland-menn ærðust af kæti.

Með sigrinum fer Sunderland upp fyrir Newcastle í töflunni. Sunderland er með 43 stig í 11. sæti en Newcastle með stigi minna, sæti neðar.

