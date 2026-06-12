Þá roðnaði Beckham

Zlatan Ibrahimović sagði skemmtilega sögu af David Beckham þegar þeir voru liðsfélagar hjá franska stórliðinu Paris Saint-Germain.
Zlatan sagði þá frá því þegar David Beckham skammaðist sín mikið.
Þegar þeir voru saman í París Saint-Germain þá söng Beckham enska þjóðsönginn.
„Hann er enginn góður söngvari, hvað sem þið haldið,“ sagði hinn 44 ára gamli Zlatan Ibrahimović þegar hann var gestur í þættinum Jimmy Kimmel Live. Aftonbladet sagði frá viðtalinu.
Zlatan sagði sögu af vígsluathöfninni fyrir nýja leikmenn í Paris Saint-Germain. Þeir eiga að syngja fyrir framan allt liðið.
„Zlatan, ég geri það ekki. Gleymdu því,“ sagði David Beckham.
„Þú verður að gera það,“ svaraði Zlatan Ibrahimović en svo liðu þrír dagar.
„David, þú verður að syngja núna,“ þrástagast Zlatan Ibrahimović.
„Ókei,“ sagði David Beckham og stóð upp. Það endaði þó með því að ofurtöffarinn Beckham roðnaði upp fyrir haus.
– Hann sagði við mig „þú verður að hjálpa mér“. Þá byrjaði hann að syngja enska þjóðsönginn. Ég horfði á hann og sagði „vinur minn, ég kann ekki að syngja enska þjóðsönginn“. Allir horfðu á hann. Hann varð rauður í framan og leið óþægilega, sagði Zlatan.
Á meðan á HM í fótbolta stendur mun sænska goðsögnin starfa sem sérfræðingur hjá bandarísku sjónvarpsstöðinni Fox.
„Þeir borga mér mikið. Ég er ekki ókeypis. Ég er dýr. Ég er mjög dýr,“sagði Zlatan.
„Ég er sá eini sem er ekki með handrit. Ég er bara þarna til að vera ég sjálfur. Þeir vilja Zlatan. Ég mun gefa þeim Zlatan. Þegar hinir eru að greina leikina mun bandaríska þjóðin sofna. Ég er þarna til að vekja þá. Þeir sem þekkja mig vita að ég er manneskja án síu, ég mun segja það sem mér finnst og hugsa. Þetta eru mínar skoðanir, hvort sem þér líkar það eða ekki er undir þér komið,“ sagði Zlatan eins og honum einum er lagið.
Zlatan segir að hann muni vera harður við Frakkland og að bandarískir fótboltaaðdáendur séu linir í samanburði við þegar hnífum var kastað í þá á vellinum sem andstæðinga í Marseille.
Jimmy Kimmel spurði hvor væri betri, Leo Messi eða Cristiano Ronaldo.
„Eftir að Leo Messi vann HM þá setti hann rána hátt og lokaði dyrunum,“ sagði Zlatan en sá svo eftir því og varð aftur hinn raunverulegi Zlatan. „Hvor er betri, Messi eða Ronaldo? Ég myndi segja Zlatan,“ sagði Zlatan.