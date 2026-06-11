Fótbolti

Norð­menn ekki að­eins með lið á HM heldur einnig lög­reglu­menn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Norskir lögreglumenn sjást hér á leik með norska landsliðinu á Ullevaal-leikvanginum í Osló.
Norskir lögreglumenn sjást hér á leik með norska landsliðinu á Ullevaal-leikvanginum í Osló. Getty/Robbie Jay Barratt

Norska lögreglan leggur sitt af mörkum til öryggisgæslu á heimsmeistaramótinu í fótbolta

Lögreglumenn frá norsku lögreglunni taka nefnilega þátt í umfangsmiklu starfi sem miðar að því að tryggja öryggi á HM sem fram fer í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.

Þetta staðfestir Kripos, svið norsku lögreglunnar sem berst gegn skipulagðri og annarri alvarlegri glæpastarfsemi. Nettavisen segir frá.

„Norska lögreglan hefur fengið boð og mun taka þátt með lögreglumönnum á HM í fótbolta í Bandaríkjunum. Tveir lögreglumenn frá norsku lögreglunni leggja sitt af mörkum í „IPCC“ – International Police Cooperation Center, sem er alþjóðleg samstarfsmiðstöð lögreglunnar í Bandaríkjunum,“ sagði Kamilla Rudberg, samskiptaráðgjafi hjá Kripos, við NTB-fréttastofuna.

Miðstöðin vinnur náið með Alríkislögreglunni, FBI og öðrum aðilum til að tryggja að mótið fari örugglega og vel fram næsta rúma mánuðinn.

Kripos upplýsir NTB-fréttastofuna um að norskir ríkisborgarar sem staddir eru í Bandaríkjunum muni ekki geta haft samband við norsku lögregluna. Fólk verður að hafa samband við bandarísku lögregluna ef eitthvað kemur upp á.

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