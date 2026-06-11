Norðmenn ekki aðeins með lið á HM heldur einnig lögreglumenn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. júní 2026 22:02 Norskir lögreglumenn sjást hér á leik með norska landsliðinu á Ullevaal-leikvanginum í Osló. Getty/Robbie Jay Barratt Norska lögreglan leggur sitt af mörkum til öryggisgæslu á heimsmeistaramótinu í fótbolta Lögreglumenn frá norsku lögreglunni taka nefnilega þátt í umfangsmiklu starfi sem miðar að því að tryggja öryggi á HM sem fram fer í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Þetta staðfestir Kripos, svið norsku lögreglunnar sem berst gegn skipulagðri og annarri alvarlegri glæpastarfsemi. Nettavisen segir frá. „Norska lögreglan hefur fengið boð og mun taka þátt með lögreglumönnum á HM í fótbolta í Bandaríkjunum. Tveir lögreglumenn frá norsku lögreglunni leggja sitt af mörkum í „IPCC“ – International Police Cooperation Center, sem er alþjóðleg samstarfsmiðstöð lögreglunnar í Bandaríkjunum,“ sagði Kamilla Rudberg, samskiptaráðgjafi hjá Kripos, við NTB-fréttastofuna. Miðstöðin vinnur náið með Alríkislögreglunni, FBI og öðrum aðilum til að tryggja að mótið fari örugglega og vel fram næsta rúma mánuðinn. Kripos upplýsir NTB-fréttastofuna um að norskir ríkisborgarar sem staddir eru í Bandaríkjunum muni ekki geta haft samband við norsku lögregluna. Fólk verður að hafa samband við bandarísku lögregluna ef eitthvað kemur upp á. HM 2026 í fótbolta Noregur Mest lesið Beta aldrei upplifað annað eins Fótbolti „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fótbolti Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Fótbolti Baldur tekur eina stærstu stjörnu Stjörnuliðsins yfir á Álftanes Körfubolti Fær einn lokaséns eftir áfall á Spáni: „Ég var bara mjög hrædd“ Sport Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn „Hún er gjörsamlega niðurbrotin“ Sport Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Enski boltinn Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Fótbolti Fleiri fréttir Norðmenn ekki aðeins með lið á HM heldur einnig lögreglumenn Bestu-deildarpar á von á barni saman Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Ísland og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Borga rútur svo stuðningsmenn komist á leikinn Marokkó missir lykilmenn rétt fyrir HM Beta aldrei upplifað annað eins Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum „Slakiði á“ Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Messi sló ellimet gegn Íslandi Sjá meira