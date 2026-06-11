Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. júní 2026 21:02 Raul Jimenez grét af gleði eftir að hann kom Mexíkó í 2-0 í seinni hálfleiknum. Getty/Hector Vivas Draumabyrjun hjá Mexíkó en sannkölluð martraðarbyrjun hjá Suður-Afríku. Mexíkóbúar unnu 2-0 sigur á Suður-Afríkubúum í opnunarleik 23. heimsmeistaramótsins í fótbolta í Mexíkóborg í kvöld. Alls fóru þrjú rauð spjöld á loft í viðburðarríkum fyrsta leik á HM í ár. Fyrsta mark Mexíkóa kom eftir aðeins níu mínútur og Mexíkó bætti síðan við öðru marki eftir að liðið varð einum manni fleiri. Suður-Afríka endaði með níu leikmenn á vellinum því tveir leikmenn liðsins fengu að líta rauða spjaldið. Mexíkó missti líka mann af velli með rautt spjald undir lok leiks. Suður-Afríkumaðurinn Sphephelo Sithole fékk rautt spjald á 49. mínútu fyrir að fella Brian Gutiérrez sem var sloppinn í gegn. Varamaðurinn Themba Zwane fékk líka beint rautt spjald á 84. mínútu fyrir að slá til leikmanns Mexíkó. Julián Quinones kom Mexíkó í 1-0 á 9. mínútu eftir að Suður-Afríkubúar töpuðu boltanum við eigin vítateig. Þetta var fljótasta opnunarmark HM í tvo áratugi. Raul Jiménez skoraði annað markið á 67. mínútu með laglegum skalla eftir fyrirgjöf Roberto Alvarado. Þetta var stór stund fyrir hinn 35 ára gamla Jiménez sem hefur gengið í gegnum margt á ferlinum. Hann grét af gleði eftir markið enda að skora fyrir þjóð sína á heimavelli á HM. Það var ekki tóm gleði hjá heimamönnum því César Montes fékk beint rautt spjald fyrir brot í uppbótartíma. Þetta var klaufalegt brot og algjör óþarfi. HM 2026 í fótbolta