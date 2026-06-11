Fótbolti

Fyrir­liði Japans missir af HM og hættir í lands­liðinu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Wataru Endo með fyrirliðabandið í leiknum á móti Íslandi þar sem hann þurfti að fara af velli í hálfleik vegna óþæginda.
Wataru Endo með fyrirliðabandið í leiknum á móti Íslandi þar sem hann þurfti að fara af velli í hálfleik vegna óþæginda. Getty/Koji Watanabe

Japanar urðu fyrir áfalli skömmu fyrir HM í knattspyrnu eftir að fyrirliðinn Wataru Endo dró sig úr hópnum á síðustu stundu eða aðeins þremur dögum áður en liðið hefur leik í F-riðli gegn Hollandi í Arlington.

Þar að auki hefur miðjumaðurinn frá Liverpool, sem er 33 ára gamall, einnig tilkynnt að hann sé hættur að leika með landsliðinu.

Frá því seint í febrúar hefur Endo glímt við meiðsli í fæti sem hann varð fyrir í leik með félagsliði sínu Liverpool. Hann þurfti að fara í aðgerð en í fyrstu leit út fyrir að hann hefði náð sér nægilega vel þegar hann var valinn í 26 manna hópinn á meðan staðfest var að aðrar stjörnur sem voru frá vegna meiðsla, eins og Kaoru Mitoma og Takumi Minamino, yrðu ekki með.

Hins vegar komu fljótlega upp vangaveltur um ástand hans eftir að hann lék aðeins hálfleik í leik gegn Íslandi þann 31. maí áður en honum var skipt út af vegna óþæginda.

Þá sagði Hajime Moriyasu, þjálfari Japans: „Samkvæmt læknaskýrslum er ekkert sem segir að hann geti ekki spilað. Þannig að við trúum bara, biðjum og bíðum,“ sagði Moriyasu.

Nú hefur verið tekin ákvörðun um að skilja Endo eftir og kalla inn sóknarmanninn Shūto Machino frá Borussia Mönchengladbach í hans stað.

„Eins og tilkynnt hefur verið mun ég stíga til hliðar úr HM-hópnum,“ skrifaði Endo á samfélagsmiðlum.

„Auðvitað eru það vonbrigði að geta ekki tekið þátt í þessu heimsmeistaramóti, en meira en það er ég stoltur af því hvernig við höfum vaxið saman síðan á HM í Katar – ég sem fyrirliði, að leiða þetta lið og breyta markmiði okkar um að ‚vinna heimsmeistaramótið‘ í eitthvað sem við getum sagt sem sjálfsagðan hlut,“ skrifaði Endo.

„Núverandi lið er sannarlega dásamlegt lið. Ég trúi því að þeir muni sigrast á öllu mótlæti og sýna okkur sjónir sem við höfum aldrei séð áður,“ skrifaði Endo.

„Með þessari keppni mun ég hætta með landsliðinu. Þannig að héðan í frá mun ég hvetja japanska landsliðið sem einn af stuðningsmönnunum. Sú stund mun örugglega koma einn daginn þegar japanska landsliðið vinnur heimsmeistaramótið. Við skulum trúa á það og hvetja þá áfram saman,“ skrifaði Endo.

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