Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. júní 2026 20:07 Wataru Endo með fyrirliðabandið í leiknum á móti Íslandi þar sem hann þurfti að fara af velli í hálfleik vegna óþæginda. Getty/Koji Watanabe Japanar urðu fyrir áfalli skömmu fyrir HM í knattspyrnu eftir að fyrirliðinn Wataru Endo dró sig úr hópnum á síðustu stundu eða aðeins þremur dögum áður en liðið hefur leik í F-riðli gegn Hollandi í Arlington. Þar að auki hefur miðjumaðurinn frá Liverpool, sem er 33 ára gamall, einnig tilkynnt að hann sé hættur að leika með landsliðinu. Frá því seint í febrúar hefur Endo glímt við meiðsli í fæti sem hann varð fyrir í leik með félagsliði sínu Liverpool. Hann þurfti að fara í aðgerð en í fyrstu leit út fyrir að hann hefði náð sér nægilega vel þegar hann var valinn í 26 manna hópinn á meðan staðfest var að aðrar stjörnur sem voru frá vegna meiðsla, eins og Kaoru Mitoma og Takumi Minamino, yrðu ekki með. 🚨🇯🇵 BREAKING: Wataru Endo has been ruled out of the World Cup due to injury.Shuto Machino will be the replacement. pic.twitter.com/Idn1eYovIn— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026 Hins vegar komu fljótlega upp vangaveltur um ástand hans eftir að hann lék aðeins hálfleik í leik gegn Íslandi þann 31. maí áður en honum var skipt út af vegna óþæginda. Þá sagði Hajime Moriyasu, þjálfari Japans: „Samkvæmt læknaskýrslum er ekkert sem segir að hann geti ekki spilað. Þannig að við trúum bara, biðjum og bíðum,“ sagði Moriyasu. Nú hefur verið tekin ákvörðun um að skilja Endo eftir og kalla inn sóknarmanninn Shūto Machino frá Borussia Mönchengladbach í hans stað. „Eins og tilkynnt hefur verið mun ég stíga til hliðar úr HM-hópnum,“ skrifaði Endo á samfélagsmiðlum. Wataru Endo has withdrawn from Japan’s World Cup squad due to injury, and announced his retirement from international football.Keep your head up, Wata ❤️— Liverpool FC (@LFC) June 11, 2026 „Auðvitað eru það vonbrigði að geta ekki tekið þátt í þessu heimsmeistaramóti, en meira en það er ég stoltur af því hvernig við höfum vaxið saman síðan á HM í Katar – ég sem fyrirliði, að leiða þetta lið og breyta markmiði okkar um að ‚vinna heimsmeistaramótið‘ í eitthvað sem við getum sagt sem sjálfsagðan hlut,“ skrifaði Endo. „Núverandi lið er sannarlega dásamlegt lið. Ég trúi því að þeir muni sigrast á öllu mótlæti og sýna okkur sjónir sem við höfum aldrei séð áður,“ skrifaði Endo. „Með þessari keppni mun ég hætta með landsliðinu. Þannig að héðan í frá mun ég hvetja japanska landsliðið sem einn af stuðningsmönnunum. Sú stund mun örugglega koma einn daginn þegar japanska landsliðið vinnur heimsmeistaramótið. Við skulum trúa á það og hvetja þá áfram saman,“ skrifaði Endo. 🗣️ Wataru Endo released a statement after withdrawing from the Japan squad 🔽 pic.twitter.com/maSdmMS6Eq— ESPN Asia (@ESPNAsia) June 11, 2026 HM 2026 í fótbolta Liverpool FC Mest lesið Beta aldrei upplifað annað eins Fótbolti „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Fær einn lokaséns eftir áfall á Spáni: „Ég var bara mjög hrædd“ Sport Baldur tekur eina stærstu stjörnu Stjörnuliðsins yfir á Álftanes Körfubolti „Hún er gjörsamlega niðurbrotin“ Sport Táningur sakfelldur fyrir morð á frjálsíþróttamóti Sport Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Enski boltinn Mexíkó – Suður-Afríka | HM fer af stað í Mexíkóborg Fótbolti Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Fótbolti Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót Fótbolti Fleiri fréttir Ísland og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Mexíkó – Suður-Afríka | HM fer af stað í Mexíkóborg Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Borga rútur svo stuðningsmenn komist á leikinn Marokkó missir lykilmenn rétt fyrir HM Beta aldrei upplifað annað eins Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum „Slakiði á“ Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Messi sló ellimet gegn Íslandi Átta rauð spjöld í sama leiknum Ætla að kæra stuðningsmenn til lögreglunnar Sjá meira