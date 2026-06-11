Fótbolti

Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Julian Quinones fagnar hér opnunarmarki HM 2026.
Julian Quinones fagnar hér opnunarmarki HM 2026. Getty/Hector Vivas

Julian Quinones skoraði fyrsta mark heimsmeistaramótsins í fótbolta þegar hann kom Mexíkó 1-0 yfir á móti Suður-Afríku í opnunarleiknum í Mexíkóborg.

Markið skoraði Quinones eftir aðeins níu mínútur. Mexíkóbúar unnu boltann í hápressu fyrir framan teig Suður-Afríkumanna og Érik Lira kom honum á Quinones sem skoraði með föstu skoti.

Þetta er fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár eða síðan Philipp Lahm kom Þjóðverjum í 1-0 á sjöttu mínútu á móti Kosta Ríka í opnunarleik HM í Þýskalandi 2006.

Leikmenn Mexíkó höfðu byrjað leikinn vel og líka áhorfendurnir sem fögnuðu hverri sendingu frá upphafsflauti og bauluðu vel á gestina þegar þeir komust loksins í boltann.

Quinones tryllti áhorfendur á Azteca-leikvanginum. Liðsfélagar hans flykktust líka að honum og maður skyldi ætla að þeir hefðu unnið heimsmeistaramótið. Þeir voru bara að komast í 1-0 en markið er gríðarlega mikilvægt og léttir mikilli pressu af mönnum.

Quinones er mikill markaskorari en hann varð markahæstur í sádiarabísku deildinni með 33 mörk þar sem hann spilar með Al-Qadsiah.

HM 2026 í fótbolta

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