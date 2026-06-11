Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. júní 2026 19:33 Julian Quinones fagnar hér opnunarmarki HM 2026. Getty/Hector Vivas Julian Quinones skoraði fyrsta mark heimsmeistaramótsins í fótbolta þegar hann kom Mexíkó 1-0 yfir á móti Suður-Afríku í opnunarleiknum í Mexíkóborg. Markið skoraði Quinones eftir aðeins níu mínútur. Mexíkóbúar unnu boltann í hápressu fyrir framan teig Suður-Afríkumanna og Érik Lira kom honum á Quinones sem skoraði með föstu skoti. Þetta er fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár eða síðan Philipp Lahm kom Þjóðverjum í 1-0 á sjöttu mínútu á móti Kosta Ríka í opnunarleik HM í Þýskalandi 2006. Leikmenn Mexíkó höfðu byrjað leikinn vel og líka áhorfendurnir sem fögnuðu hverri sendingu frá upphafsflauti og bauluðu vel á gestina þegar þeir komust loksins í boltann. Quinones tryllti áhorfendur á Azteca-leikvanginum. Liðsfélagar hans flykktust líka að honum og maður skyldi ætla að þeir hefðu unnið heimsmeistaramótið. Þeir voru bara að komast í 1-0 en markið er gríðarlega mikilvægt og léttir mikilli pressu af mönnum. Quinones er mikill markaskorari en hann varð markahæstur í sádiarabísku deildinni með 33 mörk þar sem hann spilar með Al-Qadsiah. Julian Quinones scores the opening goal of the 2026 World Cup for Mexico in just 9 minutes ⚡️It's the fastest opener since 2006! pic.twitter.com/w1qovPc8mu— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 11, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Beta aldrei upplifað annað eins Fótbolti „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Fær einn lokaséns eftir áfall á Spáni: „Ég var bara mjög hrædd“ Sport Baldur tekur eina stærstu stjörnu Stjörnuliðsins yfir á Álftanes Körfubolti „Hún er gjörsamlega niðurbrotin“ Sport Táningur sakfelldur fyrir morð á frjálsíþróttamóti Sport Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Enski boltinn Mexíkó – Suður-Afríka | HM fer af stað í Mexíkóborg Fótbolti Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Fótbolti Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót Fótbolti Fleiri fréttir Ísland og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Mexíkó – Suður-Afríka | HM fer af stað í Mexíkóborg Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Borga rútur svo stuðningsmenn komist á leikinn Marokkó missir lykilmenn rétt fyrir HM Beta aldrei upplifað annað eins Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum „Slakiði á“ Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Messi sló ellimet gegn Íslandi Átta rauð spjöld í sama leiknum Ætla að kæra stuðningsmenn til lögreglunnar Sjá meira