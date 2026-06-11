Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. júní 2026 23:17 Lionel Messi og Cristiano Ronaldo sitja hér hlið við hlið á verðlaunahátíð Knattspyrnusambands Evrópu fyrir nokkrum árum. Getty/Harold Cunningham Lionel Messi og Cristiano Ronaldo eru mættir á sitt sjötta heimsmeistaramót á ferlinum og setja með því met. Það eru ágætar líkur á því að þeir mætist á mótinu. Það dreymir marga knattspyrnuáhugamenn um það að fá slíkan uppgjörsleik á þessu heimsmeistaramóti, leik upp á líf eða dauða á milli erkifjendanna Lionel Messi og Cristiano Ronaldo sem voru lengi tveir langbestu fótboltamenn heims. Þeir eru vissulega ekki saman í riðli en svo gæti vel farið að þeir mætist í útsláttarkeppni heimsmeistaramótsins. Nú hefst útsláttarkeppnin með 32 liða úrslitum í stað sextán liða úrslita áður. Hvert landslið þarf því að vinna fjóra leiki í útsláttarkeppninni til þess að tryggja sér sæti í sjálfum úrslitaleiknum. View this post on Instagram A post shared by beIN SPORTS Australia (@beinsports_aus) Messi hefur þegar spilað tvo úrslitaleiki á HM en Ronaldo hefur aldrei komist svo langt með portúgalska landsliðinu. Messi og félagar eru ríkjandi heimsmeistarar en fleiri sérfræðingar hafa meiri trú á Portúgal á mótinu í ár. En hvað þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á þessu HM? Messi og Ronaldo munu mætast fyrst í átta liða úrslitum keppninnar fari svo að Argentína og Portúgal vinni sína riðla. Messi og Ronaldo munu mætast fyrst í úrslitaleik keppninnar fari svo að aðeins önnur þjóðin vinni sinn riðil á sama tíma og hin endar í öðru sæti í sínum riðli. Messi og Ronaldo munu mætast strax í 32 liða úrslitum fari svo aðeins önnur þjóðin vinni sinn riðil á sama tíma og hin endar í þriðja sæti í sínum riðli. Messi og Ronaldo munu mætast fyrst í átta liða úrslitum keppninnar fari svo að önnur þjóðin endi í öðru sæti í sínum riðli á sama tíma og hin endi í þriðja sæti í sínum riðli. View this post on Instagram A post shared by theScore (@thescore) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn Beta aldrei upplifað annað eins Fótbolti Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fótbolti „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Baldur tekur eina stærstu stjörnu Stjörnuliðsins yfir á Álftanes Körfubolti Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Fótbolti Fær einn lokaséns eftir áfall á Spáni: „Ég var bara mjög hrædd“ Sport Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Fótbolti Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Enski boltinn Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Fótbolti Fleiri fréttir Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Pele og Thierry Henry fá götu í New York nefnda eftir sér Norðmenn ekki aðeins með lið á HM heldur einnig lögreglumenn Bestu-deildarpar á von á barni saman Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Ísland og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Borga rútur svo stuðningsmenn komist á leikinn Marokkó missir lykilmenn rétt fyrir HM Beta aldrei upplifað annað eins Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum „Slakiði á“ Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Sjá meira