Fótbolti

Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi og Cristiano Ronaldo sitja hér hlið við hlið á verðlaunahátíð Knattspyrnusambands Evrópu fyrir nokkrum árum.
Lionel Messi og Cristiano Ronaldo sitja hér hlið við hlið á verðlaunahátíð Knattspyrnusambands Evrópu fyrir nokkrum árum. Getty/Harold Cunningham

Lionel Messi og Cristiano Ronaldo eru mættir á sitt sjötta heimsmeistaramót á ferlinum og setja með því met. Það eru ágætar líkur á því að þeir mætist á mótinu.

Það dreymir marga knattspyrnuáhugamenn um það að fá slíkan uppgjörsleik á þessu heimsmeistaramóti, leik upp á líf eða dauða á milli erkifjendanna Lionel Messi og Cristiano Ronaldo sem voru lengi tveir langbestu fótboltamenn heims.

Þeir eru vissulega ekki saman í riðli en svo gæti vel farið að þeir mætist í útsláttarkeppni heimsmeistaramótsins. Nú hefst útsláttarkeppnin með 32 liða úrslitum í stað sextán liða úrslita áður.

Hvert landslið þarf því að vinna fjóra leiki í útsláttarkeppninni til þess að tryggja sér sæti í sjálfum úrslitaleiknum.

Messi hefur þegar spilað tvo úrslitaleiki á HM en Ronaldo hefur aldrei komist svo langt með portúgalska landsliðinu. Messi og félagar eru ríkjandi heimsmeistarar en fleiri sérfræðingar hafa meiri trú á Portúgal á mótinu í ár.

En hvað þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á þessu HM?

Messi og Ronaldo munu mætast fyrst í átta liða úrslitum keppninnar fari svo að Argentína og Portúgal vinni sína riðla.

Messi og Ronaldo munu mætast fyrst í úrslitaleik keppninnar fari svo að aðeins önnur þjóðin vinni sinn riðil á sama tíma og hin endar í öðru sæti í sínum riðli.

Messi og Ronaldo munu mætast strax í 32 liða úrslitum fari svo aðeins önnur þjóðin vinni sinn riðil á sama tíma og hin endar í þriðja sæti í sínum riðli.

Messi og Ronaldo munu mætast fyrst í átta liða úrslitum keppninnar fari svo að önnur þjóðin endi í öðru sæti í sínum riðli á sama tíma og hin endi í þriðja sæti í sínum riðli.

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