Pele og Thierry Henry fá götu í New York nefnda eftir sér Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. júní 2026 22:33 Pele heitinn og Thierry Henry á góðri stundu þegar Henry var í hópi bestu fótboltamanna heims. Getty/rune hellestad Gata í New York hefur verið endurnefnd eftir Thierry Henry í aðdraganda heimsmeistaramótsins 2026. Pele heitinn fær líka götu nefnda eftir sér. Franska goðsögnin, sem vann heimsmeistaramótið árið 1998, nýtur nú þess heiðurs að 50th Street og Sixth Avenue hafa verið nefnd „Thierry Henry Way“. Henry gekk til liðs við New York Red Bulls árið 2010 og skoraði 52 mörk í 135 leikjum fyrir liðið í Major League Soccer. French soccer icon and former New York Red Bulls star Thierry Henry is honored in New York ahead of the FIFA World Cup pic.twitter.com/sfL9ktJKDM— FOX Sports (@FOXSports) June 10, 2026 Í myndbandi sem sýnt var mannfjöldanum sem safnaðist saman þegar nafnbreytingin var afhjúpuð sagði Henry: „Það er ótrúlegur heiður að 50th Street og Sixth Avenue skuli vera nefnd Thierry Henry Way.“ Gatan er staðsett í miðborg Manhattan nálægt Rockefeller Center og var afhjúpuð 10. júní. Henry er ekki eina goðsögnin á heimsmeistaramóti sem hlýtur þennan heiður, því Brasilíumaðurinn Pelé, eini leikmaðurinn sem hefur unnið þrjú heimsmeistaramót, fékk einnig götu. Pele Way“ má finna í Queens-hluta borgarinnar. Mótið verður haldið víðs vegar um Norður-Ameríku, en Bandaríkin, Kanada og Mexíkó halda leiki. New York sjálf hýsir átta leiki á MetLife-leikvanginum í New Jersey, þar á meðal úrslitaleik heimsmeistaramótsins 2026. Göturnar fá að heita „Pele Way“ og „Thierry Henry Way“ til nóvember 2026. The GOAT just casually changing geography. Welcome to Thierry Henry Way. pic.twitter.com/PkFhvLO1C9— Red Bull New York (@NewYorkRedBulls) June 11, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn Beta aldrei upplifað annað eins Fótbolti Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fótbolti „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Baldur tekur eina stærstu stjörnu Stjörnuliðsins yfir á Álftanes Körfubolti Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Fótbolti Fær einn lokaséns eftir áfall á Spáni: „Ég var bara mjög hrædd“ Sport Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Fótbolti Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Enski boltinn Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Fótbolti Fleiri fréttir Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Pele og Thierry Henry fá götu í New York nefnda eftir sér Norðmenn ekki aðeins með lið á HM heldur einnig lögreglumenn Bestu-deildarpar á von á barni saman Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Ísland og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Borga rútur svo stuðningsmenn komist á leikinn Marokkó missir lykilmenn rétt fyrir HM Beta aldrei upplifað annað eins Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum „Slakiði á“ Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Sjá meira