Fótbolti

Pele og Thierry Henry fá götu í New York nefnda eftir sér

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pele heitinn og Thierry Henry á góðri stundu þegar Henry var í hópi bestu fótboltamanna heims.
Pele heitinn og Thierry Henry á góðri stundu þegar Henry var í hópi bestu fótboltamanna heims. Getty/rune hellestad

Gata í New York hefur verið endurnefnd eftir Thierry Henry í aðdraganda heimsmeistaramótsins 2026. Pele heitinn fær líka götu nefnda eftir sér.

Franska goðsögnin, sem vann heimsmeistaramótið árið 1998, nýtur nú þess heiðurs að 50th Street og Sixth Avenue hafa verið nefnd „Thierry Henry Way“.

Henry gekk til liðs við New York Red Bulls árið 2010 og skoraði 52 mörk í 135 leikjum fyrir liðið í Major League Soccer.

Í myndbandi sem sýnt var mannfjöldanum sem safnaðist saman þegar nafnbreytingin var afhjúpuð sagði Henry: „Það er ótrúlegur heiður að 50th Street og Sixth Avenue skuli vera nefnd Thierry Henry Way.“

Gatan er staðsett í miðborg Manhattan nálægt Rockefeller Center og var afhjúpuð 10. júní.

Henry er ekki eina goðsögnin á heimsmeistaramóti sem hlýtur þennan heiður, því Brasilíumaðurinn Pelé, eini leikmaðurinn sem hefur unnið þrjú heimsmeistaramót, fékk einnig götu. Pele Way“ má finna í Queens-hluta borgarinnar.

Mótið verður haldið víðs vegar um Norður-Ameríku, en Bandaríkin, Kanada og Mexíkó halda leiki.

New York sjálf hýsir átta leiki á MetLife-leikvanginum í New Jersey, þar á meðal úrslitaleik heimsmeistaramótsins 2026.

Göturnar fá að heita „Pele Way“ og „Thierry Henry Way“ til nóvember 2026.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið