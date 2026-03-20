Maguire fékk rautt og United missti tvívegis niður forystuna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. mars 2026 21:58 Harry Maguire reynir að biðla til Stuart Attwell dómara eftir að rauða spjaldið fór á loft. Getty/Warren Little Bournemouth og Manchester United gerðu 2-2 jafntefli í fjörugum og dramatískum leik í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. United-maðurinn Harry Maguire var skúrkur kvöldsins á sama degi og hann var valinn aftur í enska landsliðið. Maguire gaf vítaspyrnu og fékk rauða spjaldið níu mínútum fyrir leikslok. Junior Kroupi skoraði úr vítaspyrnunni og tryggði Bournemouth 2-2 jafntefli. Liðið fékk rúmar tíu mínútur manni fleiri en tókst ekki að tryggja sér sigurinn. Það var markalaust í hálfleik en þetta var fjörugur leikur frá byrjun. Mörkin létu sjá sig í seinni hálfleiknum. Bruno Fernandes kom United í 1-0 á 61. mínútu með marki úr vítaspyrnu sem Matheus Cunha fiskaði á Álex Jiménez. Galin ákvörðun hjá Jiménez að toga hann niður. Bournemouth jafnaði metin sex mínútum síðar þegar Ryan Christie skoraði með laglegu skoti en þá átti að fara að skipta honum af velli. United-menn voru mjög ósáttir því þeir vildu fá víti skömmu áður en myndbandsdómararnir sáu ekkert brot. United var samt ekki lengi að ná forystunni aftur þegar James Hill varð fyrir því óláni að skalla boltann í eigið mark eftir hornspyrnu Bruno Fernandes. Harry Maguire fagnaði eins og hann hefði skorað sjálfur en myndavélarnar sýndu annað. Skömmu síðar missti Maguire Evanilson inn fyrir sig og braut á honum. Stuart Attwell dæmdi víti og rak Maguire snemma í sturtu. Bournemouth nýtti vítið og reyndi svo að sækja sigurmark á lokamínútum leiksins.