Pabbinn urðaði yfir þjálfara sem sá að sér

Pabbi ungu Arsenal-stjörnunnar Max Dowman var hundóánægður með fyrrverandi þjálfara hans sem nýtti sér frægðarsól stráksins eftir markið sem hann skoraði í ensku úrvalsdeildinni um helgina.
Hinn 16 ára Dowman varð yngsti markaskorari í sögu ensku úrvalsdeildarinnar þegar hann skoraði seinna mark Arsenal í 2-0 sigri gegn Everton. Hann skoraði markið mikilvæga eftir langan sprett við gríðarlegan fögnuð enda um tímamótamark að ræða auk þess sem Arsenal nálgast nú óðfluga langþráðan Englandsmeistaratitil.
Skiljanlega hefur mikið verið rætt og ritað um Dowman enda hafði met James Vaughan, sem skoraði sitt fyrsta mark 16 ára og 270 daga gamall, staðið síðan í apríl 2005. Dowman skoraði gegn Everton 16 ára og 73 daga gamall.*
Á meðal þeirra sem hafa tjáð sig er Temisan Williams, einn af þeim sem þjálfuðu Dowman í yngri flokkum, en hann mætti sem viðmælandi í útvarpsviðtal í talkSPORT með Ally McCoist og Gabby Agbonlahor í gærmorgun.
Williams sagðist vissulega bara vera „lítill hluti af ferðalagi“ Dowman en tókst samt að gera pabbann, Robert Dowman, pirraðan.
„Það að Temisan Williams láti eins og hann eigi einhvern þátt í ferðalagi Dowman er virkilega sorgleg tilraun til að mæra sjálfan sig. Ég hef áður beðið hann um að gera þetta ekki en samt mætir hann í Talk Sport þennan morgun...“ skrifaði Robert Dowman á X og bætti við:
„Ég man eftir honum með keilur á æfingu nokkrum sinnum en lengra náði það ekki. Við höfum haft svo marga frábæra þjálfara sem við erum þakklátir. Hann er svo sannarlega ekki einn þeirra.“
Williams talaði að sjálfsögðu afar vel um Max Dowman í þættinum en það kætti pabbann ekki neitt. Williams hefur síðan beðist afsökunar á framferði sínu.
„Eftir ummæli Rob Dowman í dag: Ég hef rætt við Rob Dowman og beðið hann og fjölskyldu hans afsökunar. Í framtíðinni mun ég ekki ræða um þróun Max Dowman. Ég óska Rob Dowman og fjölskyldu hans velgengni og einskis annars,“ skrifaði Williams á X.
*Hafa má í huga að úrvalsdeildin var stofnuð árið 1992 og að ef að horft er til allrar sögu efstu deildar á Englandi þá er Ipswich-maðurinn Jason Dozzell enn sá yngsti til að skora, 16 ára og 57 daga gamall, árið 1984.