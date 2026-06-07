Fótbolti

Pérez endur­kjörinn sem for­seti Real Madrid

Valur Páll Eiríksson skrifar
Florentino Pérez verður forseti Real Madrid til 2030. Hann er 79 ára gamall.
Florentino Pérez verður forseti Real Madrid til 2030. Hann er 79 ára gamall. Angel Perez Meca/Europa Press via Getty Images

Florentino Pérez fagnaði sigri í forsetakosningum Real Madrid á Spáni. Greint er frá tíðindunum í spænskum fjölmiðlum.

Real Madrid hefur enn ekki gefið út formlega að Pérez hafi unnið kosningarnar með meðfylgjandi lokatölum en útgönguspár gerðu ráð fyrir að Pérez fengi um 65 prósent atkvæða gegn 35 prósentum Enrique Riquelme, sem bauð sig fram gegn Pérez.

Um er að ræða fyrstu kosningarnar sem Pérez þarf að taka þátt í sem sitjandi forseti en hann hefur verið endurkjörinn árin 2013, 2017, 2021 og 2025 án mótframboðs. Hann tók upprunalega við sem forseti árið 2009.

Áður hafði Pérez, sem er 79 ára gamall, verið forseti félagsins frá 2000 til 2006. Ramón Calderón tók við þegar Pérez sagði af sér það ár en hann endurheimti forsetastólinn 2009, líkt og áður segir.

Pérez var með umboð til ársins 2029 en kallaði sjálfur til kosninga í ljósi annars titlalauss tímabils Real Madrid í röð og vandræða innan félagsins. Fréttir hafa borist af slagsmálum á æfingum og fleiru til í vor.

Til stendur að Pérez ráði nú José Mourinho sem þjálfara liðsins og þá eru Ibrahima Konaté og Denzel Dumfries sagðir á leið til félagsins einnig.

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