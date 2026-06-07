Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid Valur Páll Eiríksson skrifar 7. júní 2026 23:03 Florentino Pérez verður forseti Real Madrid til 2030. Hann er 79 ára gamall. Angel Perez Meca/Europa Press via Getty Images Florentino Pérez fagnaði sigri í forsetakosningum Real Madrid á Spáni. Greint er frá tíðindunum í spænskum fjölmiðlum. Real Madrid hefur enn ekki gefið út formlega að Pérez hafi unnið kosningarnar með meðfylgjandi lokatölum en útgönguspár gerðu ráð fyrir að Pérez fengi um 65 prósent atkvæða gegn 35 prósentum Enrique Riquelme, sem bauð sig fram gegn Pérez. Um er að ræða fyrstu kosningarnar sem Pérez þarf að taka þátt í sem sitjandi forseti en hann hefur verið endurkjörinn árin 2013, 2017, 2021 og 2025 án mótframboðs. Hann tók upprunalega við sem forseti árið 2009. Áður hafði Pérez, sem er 79 ára gamall, verið forseti félagsins frá 2000 til 2006. Ramón Calderón tók við þegar Pérez sagði af sér það ár en hann endurheimti forsetastólinn 2009, líkt og áður segir. Pérez var með umboð til ársins 2029 en kallaði sjálfur til kosninga í ljósi annars titlalauss tímabils Real Madrid í röð og vandræða innan félagsins. Fréttir hafa borist af slagsmálum á æfingum og fleiru til í vor. Til stendur að Pérez ráði nú José Mourinho sem þjálfara liðsins og þá eru Ibrahima Konaté og Denzel Dumfries sagðir á leið til félagsins einnig. Spænski boltinn Real Madrid CF Mest lesið Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Býst við skömmum frá KSÍ Íslenski boltinn Ollie Kane kynntur til leiks Fótbolti „Hann breytti kúlturnum“ Handbolti Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Íslenski boltinn Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Fótbolti Fleiri fréttir Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Sjá meira