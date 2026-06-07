„Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Valur Páll Eiríksson skrifar 7. júní 2026 21:46 Katla Tryggvadóttir Vísir/VPE Katla Tryggvadóttir er klár í slaginn fyrir leik Íslands við heimsmeistara Spánar á Laugardalsvelli á þriðjudagskvöldið kemur. Hún missti af fyrri leik liðanna sökum veikinda en fær nú tækifæri til að mæta besta liði heims. „Ég er bara góð. Þetta voru mikilvæg þrjú stig, eins og þú segir. Og svo er alltaf gott að koma heim,“ segir Katla og á þar við um 1-0 sigur Íslands á Úkraínu á föstudaginn var. Sá sigur tryggði Íslandi þriðja sæti riðilsins og veitir þægilegri leið í umspil um sæti á HM í Brasilíu. Klippa: Katla ræðir leikinn við heimsmeistarana „Þetta var ekkert fallegasti fótboltaleikur sem hefur verið spilaður. En það sem við tökum úr honum eru þrjú stig og að vera skrefinu nær HM,“ segir Katla sem fékk að spila síðustu mínútur leiksins af bekknum. „Mér leið bara vel á vellinum. Mér fannst við hafa stjórn á leiknum. Þetta var smá hark í lokin en stundum þarf að þjást. Mér fannst við alveg hafa stjórn á leiknum. Mér fannst þetta aldrei í hættu og var aldrei hrædd um að þær myndu skora eða eitthvað svoleiðis,“ segir Katla. Átt þú skilið stærra hlutverk í liðinu? „Ég held að allir leikmenn vilji stærra hlutverk í sínu liði en ég held bara áfram að berjast fyrir mínum mínútum og nýti tækifærin þegar þau koma. Þolinmæði er dyggð,“ segir Katla létt. Allt of veik til að muna eftir fyrri leiknum Næst er töluvert frábrugðið verkefni gegn heimsmeisturum Spánar sem er jafnframt síðasti leikurinn í riðlinum. Það er ekki á hverjum degi sem heimsmeistarar heimsækja Laugardalsvöll. „Það er stórt. Þær eiga ekki að fá neitt gefins, þær eru mættar til Íslands og þurfa að hafa fyrir öllu sem þær gera. Við ætlum að gefa þeim hörku leik,“ segir Katla. Aðspurð um lærdóm af fyrri leik liðanna á Katla erfitt með að svara. Hún veiktist í aðdraganda þess leiks, líkt og fjallað hefur verið um á Vísi, og var það lasin á spítala að hún man lítið eftir leiknum. „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað. Ég man ekki mikið eftir honum ef ég á að vera alveg hreinskilin. Ég held að það sé ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að vera þéttar og nýta svo þau tækifæri sem við fáum, ég held þau verði ekki mjög mörg og það er þeim mun mikilvægara að nýta þau,“ segir Katla. Viðtalið má sjá í spilaranum. Ísland mætir Spáni á Laugardalsvelli á þriðjudagskvöldið kemur klukkan 19:00. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Ollie Kane kynntur til leiks Fótbolti „Hann breytti kúlturnum“ Handbolti Býst við skömmum frá KSÍ Íslenski boltinn Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Íslenski boltinn Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Fótbolti Keppnin stoppuð eftir árekstur Leclerc Formúla 1 Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Fótbolti Yngsti sigurvegari í sögu Mónakó Formúla 1 Fleiri fréttir „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Sjá meira