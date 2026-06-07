Fótbolti

„Ég var rosa­lega veik þegar sá leikur átti sér stað“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Katla Tryggvadóttir
Katla Tryggvadóttir Vísir/VPE

Katla Tryggvadóttir er klár í slaginn fyrir leik Íslands við heimsmeistara Spánar á Laugardalsvelli á þriðjudagskvöldið kemur. Hún missti af fyrri leik liðanna sökum veikinda en fær nú tækifæri til að mæta besta liði heims.

„Ég er bara góð. Þetta voru mikilvæg þrjú stig, eins og þú segir. Og svo er alltaf gott að koma heim,“ segir Katla og á þar við um 1-0 sigur Íslands á Úkraínu á föstudaginn var. Sá sigur tryggði Íslandi þriðja sæti riðilsins og veitir þægilegri leið í umspil um sæti á HM í Brasilíu.

Klippa: Katla ræðir leikinn við heimsmeistarana

„Þetta var ekkert fallegasti fótboltaleikur sem hefur verið spilaður. En það sem við tökum úr honum eru þrjú stig og að vera skrefinu nær HM,“ segir Katla sem fékk að spila síðustu mínútur leiksins af bekknum.

„Mér leið bara vel á vellinum. Mér fannst við hafa stjórn á leiknum. Þetta var smá hark í lokin en stundum þarf að þjást. Mér fannst við alveg hafa stjórn á leiknum. Mér fannst þetta aldrei í hættu og var aldrei hrædd um að þær myndu skora eða eitthvað svoleiðis,“ segir Katla.

Átt þú skilið stærra hlutverk í liðinu?

„Ég held að allir leikmenn vilji stærra hlutverk í sínu liði en ég held bara áfram að berjast fyrir mínum mínútum og nýti tækifærin þegar þau koma. Þolinmæði er dyggð,“ segir Katla létt.

Allt of veik til að muna eftir fyrri leiknum

Næst er töluvert frábrugðið verkefni gegn heimsmeisturum Spánar sem er jafnframt síðasti leikurinn í riðlinum. Það er ekki á hverjum degi sem heimsmeistarar heimsækja Laugardalsvöll.

„Það er stórt. Þær eiga ekki að fá neitt gefins, þær eru mættar til Íslands og þurfa að hafa fyrir öllu sem þær gera. Við ætlum að gefa þeim hörku leik,“ segir Katla.

Aðspurð um lærdóm af fyrri leik liðanna á Katla erfitt með að svara. Hún veiktist í aðdraganda þess leiks, líkt og fjallað hefur verið um á Vísi, og var það lasin á spítala að hún man lítið eftir leiknum.

„Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað. Ég man ekki mikið eftir honum ef ég á að vera alveg hreinskilin. Ég held að það sé ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að vera þéttar og nýta svo þau tækifæri sem við fáum, ég held þau verði ekki mjög mörg og það er þeim mun mikilvægara að nýta þau,“ segir Katla.

Viðtalið má sjá í spilaranum.

Ísland mætir Spáni á Laugardalsvelli á þriðjudagskvöldið kemur klukkan 19:00.

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