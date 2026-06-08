Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði

Litlu mátti muna að landsliðsþjálfari Englands, Thomas Tuchel, hefði verið ráðinn þjálfari Stoke á Englandi og hefði þá tekið við af Guðjóni Þórðarsyni sem þjálfari. Ásgeir Sigurvinsson var þá í stjórn Stoke og Íslendingar áttu stóran hlut í Stoke-liðinu á þessum tíma.
Árið 2001 þurfti Thomas Tuchel að hætta sem leikmaður aðeins 27 ára vegna meiðsla í hné. Eftir meiðslin byrjaði Tuchel að þjálfa og starfaði hjá sínu gamla félagi, Stuttgart, sem þjálfari yngri liða. Ásgeir Sigurvinsson var leikmaður Stuttgart á sínum leikmannaferli þannig að hann þekkti vel til félagsins. Hann starfaði sem stjórnarmaður Stoke og var búinn að frétta af Tuchel sem væri efnilegur þjálfari.
Árið 1999 var íslenskt fjárfestingarfyrirtæki sem keypti stóran hluta í Stoke-liðinu og Guðjón Þórðarson var ráðinn þjálfari. Lið Stoke stóð í þriðju deild Englands og var markmiðið að komast upp í hærri deildir.
Stoke-liðið komst í umspil um að komast upp í aðra deild á Englandi en tapaði gegn Gillingham á dramatískan hátt. Árið eftir komst félagið aftur í umspil til að fara upp um deild en tapaði þá á móti Walsall. Stjórn félagsins var ekki sátt við Guðjón eftir fyrsta tapið í umspilinu og staðan batnaði ekki eftir tap ári síðar.
Gunnar Gíslason sat í stjórn Stoke og var staðráðinn í að láta Guðjón fara en hann ætlaði að berjast fyrir starfi sínu. Gunnar og Ásgeir vissu af þjálfaraefninu Tuchel og reyndu að fá hann til liðs við Stoke en það gekk ekki. Guðjón hélt þá starfi sínu eitt tímabil í viðbót.
Á þriðja tímabili Guðjóns sem stjóri Stoke náði hann loks að koma liðinu upp um deild en var þrátt fyrir það rekinn sem stjóri nokkrum dögum síðar. Samband Guðjóns við stjórn liðsins var ekki á góðum nótum og Gunnar lýsti því hve erfitt var fyrir stjórnina að vinna með Guðjóni.
Þrátt fyrir að hafa reynt að fá Tuchel árinu áður heppnaðist það ekki og réð þáverandi stjóri Stuttgart, Ralf Ragnick, þjálfarann unga til að þróa leikmenn fyrir sig. Hann hélt því starfi þangað til hann var aðalþjálfari varaliðs Augsburg.
Því mátti litlu muna að íslenska stjórn Stoke myndi fá Tuchel sem þjálfara í staðinn fyrir Guðjón Þórðarson en það gekk ekki upp.