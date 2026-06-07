Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Valur Páll Eiríksson skrifar 7. júní 2026 18:09 Eriksen virðist vera í lagi eftir þetta hræðilega atvik. Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images Christian Eriksen, leikmaður danska landsliðsins, féll til jarðar í leik Dana við Úkraínu í Óðinsvéum í Danmörku seinni partinn í dag. Leikurinn hefur verið stopp í um tíu mínútur þegar fréttin er skrifuð. Eriksen féll til jarðar þegar rúmlega 65 mínútur voru liðnar af leiknum. Leikmenn og starfsfólk, auk neyðaraðila voru fljótt kallaðir til og hlúðu að honum. Leikmenn mynduðu vegg í kringum Eriksen og var fátt annað fyrir þá að gera en að bíða eftir að bjargráður sem græddur hefur verið í Danann myndi endurræsa hjarta hans. Sjónvarpsmyndavélar sýndu ekki hvað gerðist á vellinum en danskir miðlar greina frá því að Eriksen hafi staðið upp og gengið sjálfur af velli eftir að hlúð hafði verið að honum í um tíu mínútur. pic.twitter.com/FH7sdozei1— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026 Uppfært: Danska knattspyrnusambandið hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem segir að Eriksen sé með meðvitund og líði vel miðað við aðstæður. Um er að ræða annað skiptið sem Eriksen hnígur til jarðar vegna hjartaáfalls. Það gerðist í leik Danmerkur og Finnlands á Parken á EM sumarið 2021. Eriksen lést þá á vellinum en var endurlífgaður. Í kjölfarið var hann utan fótboltavallarsins um nokkurra mánaða skeið og græddur var í hann bjargráður. Bjargráðurinn virðist hafa sinnt sínu hlutverki í dag og endurræst hjarta Danans á vellinum. Leikurinn var flautaður af eftir atvikið en Danmörk leiddi 2-1 þegar Eriksen féll til jarðar. Farsæll ferill á enda? Eriksen er 34 ára gamall og var um tíma meðal betri sóknartengiliða í ensku úrvalsdeildinni er hann lék fyrir Tottenham Hotspur. Hann fór þaðan til Inter Milan á Ítalíu og lék leiktíðina 2020-21. Sumarið 2021 fékk hann hjartaáfall í leik Danmerkur við Finnland á EM. Hann var fluttur á spítala og þurfti að gangast undir aðgerð eftir að hann hafði verið endurlífgaður á vellinum á Parken. Í hann var græddur bjargráður en ljóst var að hann myndi ekki spila aftur fyrir Inter þar sem óheimilt er fyrir leikmenn með bjargráð að spila á Ítalíu. Engar reglur eru gegn því á Englandi og Eriksen var ákveðinn í því að koma ferlinum aftur af stað. Hann samdi við Brentford í janúar 2022 og spilaði með liðinu um nokkurra mánaða skeið er hann kom sér aftur af stað eftir pásuna sökum hjartavandamálanna. Hann stóð sig svo vel að Manchester United festi kaup á honum sumarið eftir. Eriksen spilaði þá sinn fyrsta leik fyrir danska landsliðið strax í mars 2022 og skoraði eftir að hafa verið aðeins tvær mínútur á vellinum. Hann fór með liðinu bæði á HM 2022 og EM 2024 Eriksen lék við góðan orðstír með United til sumarsins 2025 þegar samningur hans rann út. Hann samdi við Wolfsburg í Þýskalandi og var hluti af Wolfsburgarliði sem féll úr þýsku úrvalsdeildinni eftir 30 ára veru í deildinni nú í vor. Leiða má að því líkur að Eriksen hafi í dag verið að spila sinn síðasta leik á ferlinum. Hann hefur alls spilað 679 leiki fyrir félagslið sín á ferlinum í öllum keppnum og skorað 121 mark. Eriksen var í dag að spila landsleik númer 150 fyrir Danmörku og hann hefur skorað 46 mörk fyrir landsliðið. Hann skoraði fyrsta landsliðsmarkið sitt gegn Íslandi á Laugardalsvelli sumarið 2011 og hefur skorað fjögur af 46 landsliðsmörkum gegn Íslandi. 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