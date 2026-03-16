Liverpool er að eignast nýjasta landsliðsmanninn sinn en sá er þó ekki mikið til umræðu meðal stuðningsmanna félagsins nema kannski þeirra allra hörðustu.
Michael O'Neill hefur valið hinn óreynda táning Kieran Morrison frá Liverpool í landsliðshóp Norður-Írlands fyrir umspil HM þar sem landsliðið mætir Ítalíu.
Fjölhæfi kantmaðurinn hefur heillað með U21 liði Liverpool á þessu tímabili þar sem hann hefur skorað fjórtán mörk og hann hefur einnig spilað tvo leiki með aðalliði Arne Slot í bikarkeppnum.
O'Neill sagði að þetta væri „rétti tíminn“ til að velja þennan nítján ára leikmann, sem hefur spilað með yngri landsliðum Norður-Írlands.
En hver er Morrison og hvað getur hann fært liðinu fyrir einn stærsta leik þess á síðustu árum? Breska ríkisútvarpið reyndi að svara því.
Morrison gekk til liðs við unglingaakademíu Liverpool frá Manchester United árið 2019 og hefur heillað marga innan herbúða Liverpool á leið sinni upp í gegnum akademíuna.
Árið 2024 skrifaði hann undir þriggja ára atvinnumannasamning við félagið eftir vel heppnaðan námsstyrkssamning og á þessu tímabili lék hann sinn fyrsta leik með aðalliðinu í enska deildabikarnum í tapi Liverpool gegn Crystal Palace.
Hann kom einnig inn á af bekknum gegn Wolves í ensku bikarkeppninni og var í leikmannahópnum sem ferðaðist til Istanbúl til að mæta Galatasaray. Strákurinn æfir reglulega með liði Arne Slot.
Í ensku úrvalsdeildinni 2 (Premier League 2) á þessu tímabili hefur Morrison verið verðlaunaður fyrir frábæra frammistöðu með fyrirliðabandinu og segir Rob Page, þjálfari U21 liðs Liverpool, að unglingurinn sé „algjörlega að skína“ síðan hann varð gerður að fyrirliða.
„Maður sér hann leggja hart að sér á æfingum og að gefa honum fyrirliðabandið hefur gefið honum enn meiri meðbyr. Að gefa honum fyrirliðabandið hefur fengið hann til að stíga upp og segja: ‚Jæja, ég get ekki verið trúðurinn í hópnum lengur og ég verð að leiða með góðu fordæmi.‘ Hann er að gera það og meira til, og ég er svo stoltur af honum,“ sagði Page.
Vegna þeirra áhrifa sem hann hefur haft á þessu tímabili með félagsliði sínu kemur það Aadam Patel, íþróttafréttamanni BBC sem fjallar um Liverpool, ekki á óvart að hann hafi verið valinn í 28 manna hóp Michael O'Neill.
„Miðað við tímabilið sem hann er að eiga hefði þetta ekki komið mikið á óvart,“ sagði Patel.
„Tölurnar sem hann er að skila í PL2 eru virkilega flottar og hann veit innst inni að þetta eða næsta ár er árið sem hann tekur næsta skref. Á þessu ári eru mun fleiri að komast að því hver hann er og hann þekkir sína kosti. Kieran verður spenntur og fullur eftirvæntingar því hann elskar að spila fótbolta,“ sagði Patel.
Þar sem leikmenn á borð við Mohammed Salah og Cody Gakpo spila í sömu stöðu og Morrison er Patel óviss um hvort hann fái að byrja leik með aðalliðinu fyrir lok tímabilsins, en hann bætti við að hann „þurfi meiri alvöru leiktíma með aðalliði“ til að þroskast að fullu.
„Hann hefur sýnt að hann er nógu góður til að vera í hópnum þar og ef þú getur verið í hópnum hjá Liverpool, af hverju geturðu þá ekki gert það á alþjóðavettvangi? Hann þarf bara meiri alvöru leiktíma með aðalliði. Hann er líka leiðtogi, svo hann verður ekki feiminn,“ sagði Patel.
Eftir að hafa verið valinn í sinn fyrsta A-landsliðshóp Norður-Írlands mun Morrison, sem er gjaldgengur í gegnum ömmu sína, vonast til að leika sinn fyrsta leik í undanúrslitum umspilsins fyrir HM á Ítalíu þann 26. mars næstkomandi.