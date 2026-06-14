„Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. júní 2026 23:02 Vincenzo Montella, landsliðsþjálfari Tyrklands, þarf heldur betur að taka til hjá sínu liði fyrir næsta leik þess á heimsmeistaramótinu. Getty/Jared C. Tilton Tyrklandi var spáð sigri í fyrsta leik liðsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta en var refsað miskunnarlaust af Ástralíu í skyndisóknum. Ástralía vann leikinn 2-0 og úrslitin eru mikið áfall fyrir tyrknesku þjóðina. „Tyrkland beið afhroð,“ skrifar tyrkneski vefmiðillinn Fanatik. Íþróttafréttaskýrandinn Erman Toroglu segir við blaðið Sözcü að þjálfari Tyrklands, Vincenzo Montella, hafi „ef til vill staðið fyrir verstu þjálfaraframmistöðu í sögu landsliðsins“. Eftir leikinn biðst Montella afsökunar: „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast. Við vildum gefa ykkur sigur en það tókst ekki. Við munum gera það sem þarf til að vinna næstu leiki,“ sagði Montella samkvæmt frétt blaðsins Hürriyet. Í næsta leik í riðlakeppninni mæta Tyrkir Paragvæ sem er úrslitaleikur að sögn íþróttafréttaskýrandans Toroglu. „Ef við vinnum ekki Paragvæ núna, þá verðum við í fyrstu flugvél heim. Fyrir utan nokkra leikmenn brugðust allir í dag,“ skrifaði Toroglu að lokum. Mótið markar fyrstu þátttöku Tyrklands á HM í 24 ár. Síðast var það árið 2002 þegar þeir náðu óvænt í bronsverðlaun. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Ísak Bergmann trúlofaður Fótbolti Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Fótbolti „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Fótbolti Hulda Clara fagnaði sigrinum með því að hoppa út í vatnið Golf Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti Basile yfirgefur Stólana og semur við Álftanes Körfubolti Forseti FIFA móðgaði Ítali Fótbolti Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Fótbolti Viktor Gísli vann Meistaradeildina með Barcelona Handbolti Fleiri fréttir Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Tryggði Japan jafntefli með því að skalla boltann af höfði liðsfélaga og inn „Með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur“ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu „Smá þolinmæði sem þarf“ Real Madrid keypti Cucurella af Chelsea Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Japanir mættir til að vinna heimsmeistaramótið, ekki til að skemmta sér Leikmenn Portúgal bera Diogo Jota-armbönd á HM Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Ísak Bergmann trúlofaður Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur Vilja sjá betri frammistöðu frá Breiðablik Fær laun greidd en fær ekki að dæma Maður dagsins: Innflytjandi sem fór snemma til Bayern Mörkin úr Bestu deildinni Fyrsti sigur á heimsmeistaramóti síðan 1990 Óvæntur varnarsigur „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Forseti FIFA móðgaði Ítali Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sjá meira