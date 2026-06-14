Fótbolti

„Fyrir­gefið okkur, vin­sam­legast“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vincenzo Montella, landsliðsþjálfari Tyrklands, þarf heldur betur að taka til hjá sínu liði fyrir næsta leik þess á heimsmeistaramótinu.
Vincenzo Montella, landsliðsþjálfari Tyrklands, þarf heldur betur að taka til hjá sínu liði fyrir næsta leik þess á heimsmeistaramótinu. Getty/Jared C. Tilton

Tyrklandi var spáð sigri í fyrsta leik liðsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta en var refsað miskunnarlaust af Ástralíu í skyndisóknum. Ástralía vann leikinn 2-0 og úrslitin eru mikið áfall fyrir tyrknesku þjóðina.

„Tyrkland beið afhroð,“ skrifar tyrkneski vefmiðillinn Fanatik.

Íþróttafréttaskýrandinn Erman Toroglu segir við blaðið Sözcü að þjálfari Tyrklands, Vincenzo Montella, hafi „ef til vill staðið fyrir verstu þjálfaraframmistöðu í sögu landsliðsins“.

Eftir leikinn biðst Montella afsökunar:

„Fyrirgefið okkur, vinsamlegast. Við vildum gefa ykkur sigur en það tókst ekki. Við munum gera það sem þarf til að vinna næstu leiki,“ sagði Montella samkvæmt frétt blaðsins Hürriyet.

Í næsta leik í riðlakeppninni mæta Tyrkir Paragvæ sem er úrslitaleikur að sögn íþróttafréttaskýrandans Toroglu.

„Ef við vinnum ekki Paragvæ núna, þá verðum við í fyrstu flugvél heim. Fyrir utan nokkra leikmenn brugðust allir í dag,“ skrifaði Toroglu að lokum.

Mótið markar fyrstu þátttöku Tyrklands á HM í 24 ár. Síðast var það árið 2002 þegar þeir náðu óvænt í bronsverðlaun.

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