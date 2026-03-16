Í síðasta þætti af Sunnudagsmessunni á Sýn Sport var farið vel yfir lygilegan meiðslalista Tottenham í ensku úrvalsdeildinni. Mikil meiðsli hafa herjað á Spurs á tímabilinu en liðið situr nú í 16. sæti deildarinnar með 30 stig.
„En það má heldur ekki gleyma því að ofan á öll þessi meiðsli eru bara menn eins og Van de Ven og Romero að fá klaufaleg rauð spjöld,“ segir Aron Jóhannsson í Messunni í gær og heldur síðan áfram.
„Þetta er líka svo mikið agaleysi. Öll þessi meiðsli en það vantar svona stöðugleika að hafa þína reynslumestu menn sem bera liðið með sér og taka þá með sér í þessa orrustu, en þeir eru líka að skíta á sig. Þeir eru að fá rauð spjöld hér og þar og klúðra fyrir liðinu. En þetta var frábært stig fyrir Tottenham,“ sagði Aron eftir 1-1 jafntefli sem Tottenham gerði við Liverpool í deildinni í gær.
Stig sem var gríðarlega mikilvægt fyrir Tottenham.
„Maður sá að þegar það var flautað af, hann fagnaði því gríðarlega. Það var umræða fyrir leik um það hvort hann myndi halda starfinu, þannig að þetta var mjög sterkt stig fyrir hann á þessum útivelli,“ segir Ásgerður Stefanía Baldursdóttir á Sýn í gær.