Veður

Heiðin lokuð frá Blöndu­ósi: Biðja „ALLA“ um að halda sig heima

Agnar Már Másson skrifar
Unnið er að opnun fjöldahjálparstöðva. Mynd úr safni.  Vísir/Vilhelm

Lögreglan á Norðurlandi eystra hefur lokað þjóðveginum frá Blöndósi suður yfir Holtavörðuheiði og biðlar til vegfarenda að halda sig heima. Unnið sé að opnun fjöldahjálparstöðva. Ólíklegt þykir að vegirnir opni aftur í kvöld. 

„Við biðjum ALLA um að halda sig heima og fara alls ekki af stað,“ skrifar lögreglan í færslu á Facebook en viðbragðsaðilar hafa haft í nógu að snúast í dag þar sem norðanhríð skekur landið.

Þar kemur enn fremur fram að unnið sé að opnun fjöldahjálparstöðva.

Vegargerðin greinir frá því að vegkaflanum hafi verið verið lokað að beiðni lögreglu og að ólíklegt þyki að vegirnir opni aftur í kvöld. 

„Fyrir þá sem eru í Staðarskála á leiðinni suður er verið að moka Laxárdalsheiði og verður fært þar yfir fljótlega,“ segir í færslu á umferðarvef Vegagerðarinnar.

Gular veðurviðvaranir eru í gildi til klukkan 23 á norðvesturhorni landsins og hefur fjöldi fólks lent í umferðaróhappi. 

Fyrr í dag fór rúta út af vegi á Holtavörðuheiði. Talsmaður Landsbjargar segir að á annan hundrað björgunarmanna hafi verið ræstir út vegna veðurst síðasta tæpa sólarhring.

Fréttin verður uppfærð.

Umferð Veður

