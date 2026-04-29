Kosningapallborð fréttastofu: Glæný skoðanakönnun kynnt fyrir Hafnarfjörð Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 29. apríl 2026 10:05 Það styttist óðfluga í sveitarstjórnarkosningar þann 16. maí og við höldum áfram að hita upp fyrir stóru stundina. Oddvitar sex framboðslista sem bjóða fram í Hafnarfirði koma saman í kosningapallborði fréttastofu klukkan tvö í dag á Vísi Vísir/Einar Það styttist óðfluga í sveitarstjórnarkosningar þann 16. maí og við höldum áfram að hita upp fyrir stóru stundina. Oddvitar sex framboðslista sem bjóða fram í Hafnarfirði koma saman í kosningapallborði fréttastofu klukkan tvö í dag á Vísi til að ræða helstu málefni sem eru undir í kosningunum. Þá verður ný skoðanankönnun birt um fylgi flokkanna. Við ræðum í dag við oddvita framboðanna í Hafnarfirði. Sveitarfélagið er það þriðja stærsta á landinu með ríflega þrjátíu og tvö þúsund íbúa. Bæjarfulltrúar í firðinum eru ellefu talsins og framboðin sex. Oddvitarnir í Pallborði í dag eru þau Ester Bíbí Ásgeirsdóttir sem fer fyrir Vinstrinu, Valdimar Víðisson oddviti Framsóknarflokks og bæjarstjóri, Orri Björnsson sem leiðir lista Sjálfstæðisflokksins og er í meirihluta ásamt Framsóknarflokki. Karólína Helga Símonardóttir sem fer fyrir lista Viðreisnar, Einar Geir Þorsteinsson oddviti Miðflokksins og Guðmundur Árni Stefánsson sem fer fyrir lista Samfylkingar. Við förum yfir glænýja skoðanakönnun í þættinum en þar eru talsverð tíðindi og miklar breytingar í vændum verði hún að veruleika þann 16. maí. Rætt verður um nýtt hættumat vegna hraunvár á Reykjanesskaga. Þar kemur fram að af sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu er Hafnarfjarðarbær berskjaldaðastur fyrir hraunflæði. Kafað verður ofan í nýlegan ársreikning sveitarfélagsins en niðurstaðan fyrir síðasta ár er mun neikvæðari en árið á undan. Samgöngumálin eru stóru kosningamálin í Hafnarfirði. Við heyrum áherslur oddvitanna varðandi þau og fleiri mál í bænum. Hver vill vinna með hverjum og hvernig skera flokkarnir sig hvor frá öðrum. Pallborðið verður í beinni útsendingu hér á Vísi og í sjónvarpinu á Vísi á slagið 14.00. Spilari birtist hér fyrir neðan þegar nær dregur.