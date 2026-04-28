Bó kvaddur í hinsta sinn

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Kistan borin út úr Hallgrímskirkju að athöfn lokinni. Vísir/Vilhelm

Forseti Íslands, ráðherrar, tónlistarmenn og aðstandendur voru viðstaddir útför Björgvins Halldórssonar, eins ástsælasta tónlistarmanns þjóðarinnar, í Hallgrímskirkju í dag. 

Séra Guðni Már Harðarson jarðsöng og einvala lið tónlistarmanna flutti tónlistaratriði. Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Daníel Ágúst Haraldsson, Mugison, Páll Rósinkranz, Ragnheiður Gröndal og Sigríður Thorlacius auk barna Björgvins, þeirra Svölu og Krumma. Fóstbræður sungu einnig. Tónlistarstjóri og píanóleikari var Óskar Einarsson en Guðmundur Pétursson lék á gítar.

Ari Eldjárn grínisti, Jakob Frímann Magnússon tónlistarmaður og Baldvin Jónsson, náfrændi Björgvins, fluttu ræður til minningar um Björgvin. 

Sjá einnig: Helstu augna­blikin úr út­för Björg­vins Hall­dórs­sonar

Sem fyrr segir var útförin gerð frá Hallgrímskirkju en hún taldi tæpar tvær klukkustundir. 

Gunnar Þórðarson tónlistarmaður var viðstaddur. Með honum voru Toby Sigrún Herman, eiginkona hans, og Egill Eðvarðsson kvikmyndagerðarmaður.Vísir/Vilhelm
Svala og Krummi Björgvinsbörn fluttu lagið Vetrarsól ásamt Andreu Ingvarsdóttur.Vísir/Vilhelm
Sigurður Björgvinsson, sonur Björgvins Halldórssonar, og Rakel Hrund Matthíasdóttir eiginkona hans. Vísir/Vilhelm
Forsetahjónin Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason.Vísir/Vilhelm
Ari Eldjárn minntist Björgvins með hlýju og setti meðal annars fram sannfærandi eftirhermu af honum og Bubba Morthens.Vísir/Vilhelm
Jakob Frímann bað viðstadda um að óma með sér, að hippasið eins og hann kallaði það, til heiðurs Björgvini. Ragnheiður Björk Reynisdóttir, ekkja Björgvins, situr fyrir miðju.Vísir/Vilhelm
Tónlistarsystkinin Sigrún Hjálmtýsdóttir, Diddú, og Páll Óskar Hjálmtýsson ásamt Jóhönnu Guðrúnu, söngkonu.Vísir/Vilhelm
Bjarni Benediktsson, fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins.Vísir/Vilhelm
Þórhallur Sigurðsson, Laddi.Vísir/Vilhelm
Logi Már Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra.Vísir/Vilhelm
Tinna Gunnlaugsdóttir leikkona og Egill Ólafsson, leikari og tónlistarmaður.Vísir/Vilhelm
Jónas R. Jónsson tónlistarmaður.Vísir/Vilhelm
Séra Guðni Már Harðarson jarðsöng.Vísir/Vilhelm
Stefán Eiríksson útvarpsstjóri.Vísir/Vilhelm
Jakob Frímann Magnússon minntist vinar síns.Vísir/Vilhelm
Eyþór Ingi söng í athöfninni.Vísir/Vilhelm
Baldvin Jónsson, náfrændi Björgvins, minntist frænda síns.Vísir/Vilhelm
Sálmaskráin var með sérstöku sniði.Vísir/Vilhelm
Birgitta Haukdal söngkona og rithöfundur.Vísir/Vilhelm
Flutningur systkinanna var áhrifamikill.Vísir/Vilhelm
Magnús Scheving, athafnamaður og leikari.Vísir/Vilhelm
Ragnheiður Gröndal flutti lagið Kvölda tekur sest er sól.Vísir/Vilhelm
Sæmi Rokk Pálsson.Vísir/Vilhelm
Selma Björnsdóttir söng- og leikkona.Vísir/Vilhelm
Ari Eldjárn uppistandari og sjónvarpsmaður.Vísir/Vilhelm
Daníel Ágúst söng lagið Guð einn það veit.Vísir/Vilhelm
Sverrir Guðjónsson söngvari.Vísir/Vilhelm
Jón Jónsson tónlistarmaður.Vísir/Vilhelm
Egill Eðvarðsson kvikmyndagerðarmaður.Vísir/Vilhelm
Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Benedikt Brynleifsson trommuleikari.Vísir/Vilhelm
Erna Hrönn Ólafsdóttir söngkona.Vísir/Vilhelm
Jóhannes Ásbjörnsson athafnamaður.Vísir/Vilhelm
Mugison flutti lagið Minningu, sem hann og Björgvin Halldórsson fluttu saman á sínum tíma.Vísir/Vilhelm
Ívar Guðmundsson, útvarpsmaður, Stefán Hilmarsson söngvari og Anna Björk Birgisdóttir eiginkona hans. Vísir/Vilhelm
Sigurjón Sighvatsson kvikmyndaframleiðandi.Vísir/Vilhelm
Kristján Jóhannsson óperusöngvari.Vísir/Vilhelm
Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri og umboðsmaður.Vísir/Vilhelm
Páll Rósinkranz flutti lagið Ég fann þig ásamt Fóstbræðrum.Vísir/Vilhelm
Eva Georgs Ásudóttir, núverandi dagskrárstjóri sjónvarps hjá Rúv og fyrrverandi sjónvarpsstjóri Sýnar.Vísir/Vilhelm
Útförin var gerð frá Hallgrímskirkju.Vísir/Vilhelm
Kistan borin út úr kirkjunni.Vísir/Vilhelm
Frú Halla Tómasdóttir kvaddi Björgvin. Vísir/Vilhelm

