Bó kvaddur í hinsta sinn Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 28. apríl 2026 20:38 Kistan borin út úr Hallgrímskirkju að athöfn lokinni. Vísir/Vilhelm Forseti Íslands, ráðherrar, tónlistarmenn og aðstandendur voru viðstaddir útför Björgvins Halldórssonar, eins ástsælasta tónlistarmanns þjóðarinnar, í Hallgrímskirkju í dag. Séra Guðni Már Harðarson jarðsöng og einvala lið tónlistarmanna flutti tónlistaratriði. Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Daníel Ágúst Haraldsson, Mugison, Páll Rósinkranz, Ragnheiður Gröndal og Sigríður Thorlacius auk barna Björgvins, þeirra Svölu og Krumma. Fóstbræður sungu einnig. Tónlistarstjóri og píanóleikari var Óskar Einarsson en Guðmundur Pétursson lék á gítar. Ari Eldjárn grínisti, Jakob Frímann Magnússon tónlistarmaður og Baldvin Jónsson, náfrændi Björgvins, fluttu ræður til minningar um Björgvin. Sjá einnig: Helstu augnablikin úr útför Björgvins Halldórssonar Sem fyrr segir var útförin gerð frá Hallgrímskirkju en hún taldi tæpar tvær klukkustundir. Gunnar Þórðarson tónlistarmaður var viðstaddur. Með honum voru Toby Sigrún Herman, eiginkona hans, og Egill Eðvarðsson kvikmyndagerðarmaður.Vísir/Vilhelm Svala og Krummi Björgvinsbörn fluttu lagið Vetrarsól ásamt Andreu Ingvarsdóttur.Vísir/Vilhelm Sigurður Björgvinsson, sonur Björgvins Halldórssonar, og Rakel Hrund Matthíasdóttir eiginkona hans. Vísir/Vilhelm Forsetahjónin Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason.Vísir/Vilhelm Ari Eldjárn minntist Björgvins með hlýju og setti meðal annars fram sannfærandi eftirhermu af honum og Bubba Morthens.Vísir/Vilhelm Jakob Frímann bað viðstadda um að óma með sér, að hippasið eins og hann kallaði það, til heiðurs Björgvini. Ragnheiður Björk Reynisdóttir, ekkja Björgvins, situr fyrir miðju.Vísir/Vilhelm Tónlistarsystkinin Sigrún Hjálmtýsdóttir, Diddú, og Páll Óskar Hjálmtýsson ásamt Jóhönnu Guðrúnu, söngkonu.Vísir/Vilhelm Bjarni Benediktsson, fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins.Vísir/Vilhelm Þórhallur Sigurðsson, Laddi.Vísir/Vilhelm Logi Már Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra.Vísir/Vilhelm Tinna Gunnlaugsdóttir leikkona og Egill Ólafsson, leikari og tónlistarmaður.Vísir/Vilhelm Jónas R. Jónsson tónlistarmaður.Vísir/Vilhelm Séra Guðni Már Harðarson jarðsöng.Vísir/Vilhelm Stefán Eiríksson útvarpsstjóri.Vísir/Vilhelm Jakob Frímann Magnússon minntist vinar síns.Vísir/Vilhelm Eyþór Ingi söng í athöfninni.Vísir/Vilhelm Baldvin Jónsson, náfrændi Björgvins, minntist frænda síns.Vísir/Vilhelm Sálmaskráin var með sérstöku sniði.Vísir/Vilhelm Birgitta Haukdal söngkona og rithöfundur.Vísir/Vilhelm Flutningur systkinanna var áhrifamikill.Vísir/Vilhelm Magnús Scheving, athafnamaður og leikari.Vísir/Vilhelm Ragnheiður Gröndal flutti lagið Kvölda tekur sest er sól.Vísir/Vilhelm Sæmi Rokk Pálsson.Vísir/Vilhelm Selma Björnsdóttir söng- og leikkona.Vísir/Vilhelm Ari Eldjárn uppistandari og sjónvarpsmaður.Vísir/Vilhelm Daníel Ágúst söng lagið Guð einn það veit.Vísir/Vilhelm Sverrir Guðjónsson söngvari.Vísir/Vilhelm Jón Jónsson tónlistarmaður.Vísir/Vilhelm Egill Eðvarðsson kvikmyndagerðarmaður.Vísir/Vilhelm Séra Guðni Már Harðarson jarðsöng.Vísir/Vilhelm Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Benedikt Brynleifsson trommuleikari.Vísir/Vilhelm Erna Hrönn Ólafsdóttir söngkona.Vísir/Vilhelm Jóhannes Ásbjörnsson athafnamaður.Vísir/Vilhelm Mugison flutti lagið Minningu, sem hann og Björgvin Halldórsson fluttu saman á sínum tíma.Vísir/Vilhelm Ívar Guðmundsson, útvarpsmaður, Stefán Hilmarsson söngvari og Anna Björk Birgisdóttir eiginkona hans. Vísir/Vilhelm Sigurjón Sighvatsson kvikmyndaframleiðandi.Vísir/Vilhelm Kristján Jóhannsson óperusöngvari.Vísir/Vilhelm Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri og umboðsmaður.Vísir/Vilhelm Páll Rósinkranz flutti lagið Ég fann þig ásamt Fóstbræðrum.Vísir/Vilhelm Eva Georgs Ásudóttir, núverandi dagskrárstjóri sjónvarps hjá Rúv og fyrrverandi sjónvarpsstjóri Sýnar.Vísir/Vilhelm Útförin var gerð frá Hallgrímskirkju.Vísir/Vilhelm Kistan borin út úr kirkjunni.Vísir/Vilhelm Frú Halla Tómasdóttir kvaddi Björgvin. 