Penninn þarf að greiða rúmar sjö hundruð þúsund krónur fyrir að hafa selt verk sem sýna teiknimyndapersónuna Tinna á Íslandi. Eigandi höfundarréttar söguheims Tinna krafðist milljóna vegna sölunnar.
SA Tintinimagiantio, félag sem er á réttinn að myndverkum eftir Hergé sem myndskreytti Tinna-bækurnar, höfðaði mál gegn Pennanum fyrir að selja verk Óskars Guðmundssonar. Myndir Óskars sýna persónuna Tinna og aðrar sögupersónur úr teiknimyndasögum Hergé um ævintýri Tinna á Íslandi. Til dæmis á einni myndinni standa Tinni og Kolbeinn kapteinn fyrir framan Hallgrímskirkju.
Myndirnar voru til sýnis í Epal Gallerí árið 2022.
Tíu myndir voru til sölu í verslunum Pennans árin 2022 til 2024 og seldust 522 eintök.
SA Tintinimagiantio krafðist þess að Penninn myndi greiða þeim tæpar fimm milljónir króna fyrir söluna á verkunum og að dómurinn yrði birtur í prentriti Morgunblaðsins. Penninn krafðist þess fyrst og fremst að fyrirtækið yrði sýknað af öllum kröfunum.
Tekið er fram að SA Tintinimagiantio hafði þegar haft samband við annað íslenskt fyrirtæki sem seldi umræddar myndir og þau gert með sér samkomulag sem fól í sér bótagreiðslu vegna notkunarinnar. Félagið hafði einnig samband við Pennann með slíkt í huga, sendi loks kröfubréf en fékk engin svör.
Málið var tekið fyrir af Héraðsdómi Reykjavíkur og dómurinn birtur 22. apríl 2026. Málið var þó fyrst höfðað í maí árið 2025.
Báðir aðilar eru sammála um að við gerð myndanna hafi Óskar notað teiknimyndasögur Hergé sem efnivið og að félagið eigi höfundarréttinn að teiknimyndapersónunum úr söguheimi Tinna.
Dómurinn hafnaði helstu málsástæðum Pennans, ekki væri hægt að segja að myndirnar hafi verið skopstæling né féllu myndirnar undir höfundarréttarlög sem kveða á um heimild til að nota vernduð verk á leyfis.
Þá væru myndirnar ekki eins konar tilvitnun þar sem verkin voru seld fyrir hagnað. Að lokum taldi dómurinn að tjáningarfrelsi listamanna gæti ekki haggað fjárhagslegum einkaréttindum höfunda.
Penninn var því dæmdur til þess að greiða SA Tintinimagiantio rúmar 716 þúsund krónur fyrir söluna á myndunum auk málskostnaðar. Bæturnar voru miðaðar við raunverulegan hagnað Pennans af sölunni.