Tveir voru hætt komnir á Kópaskeri síðdegis í dag þegar bátur þeirra tók inn á sig sjó og fór að sökkva í höfninni. Vel gekk að koma mönnunum í land og voru sjúkrabílar afturkallaðir þegar ljóst var að þeir voru heilir á húfi.
Þetta segir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, í samtali við fréttastofu. Mönnunum hafi verið bjargað í land með aðstoð sæþotu (e. jetski).
Björgunarskipið Gunnbjörg á Raufarhöfn, björgunarbáturinn Villi Páls á Húsavík og Björgunarsveitin Núpar á Kópaskeri voru kölluð út á efsta forgangi rétt upp úr klukkan 17 í dag þegar tilkynning barst um atvikið.
Innan við klukkustund síðar var búið að afturkalla útkallið þegar mennirnir voru komnir í land, að sögn Jóns. Hann hafði ekki frekari upplýsingar um bátinn eða ástand hans.
Fréttin hefur verið uppfærð.