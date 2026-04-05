Loka Holtavörðuheiði í hádeginu og um Suðurlandið strax í fyrramálið Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 5. apríl 2026 16:21 Vetrarfærð á Holtavörðuheiði. Mynd úr safni. Vísir/Atli Ísleifsson Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu biðlar til fólks á leiðinni til og frá höfuðborgarsvæðinu að gera slíkt áður en versta veðrið skellur á eða eftir að því slotar. Holtavörðuheiði verður lokað í hádeginu og mestöllu Suðausturlandinu strax í fyrramálið. Austanstórhríð er í vændum og ofsaveður. Appelsínugul viðvörun verður í gildi á öllum suðurhluta landsins auk Faxaflóa og hálendisins og gul annars staðar. Vegir gætu víða lokast með litlum fyrirvara og þeirra á meðal eru vegir til og frá höfuðborginni. Fram kemur á vef Vegagerðarinnar að þegar hafi verið ákveðið að Holtavörðuheiði verði lokað klukkan tólf á hádegi á morgun. Tekið er fram að ólíklegt sé að opnað verði aftur fyrir umferð um heiðina fyrr en á þriðjudaginn. Vegurinn á milli Markarfljóts og Kirkjubæjarklausturs verður einnig lokaður klukkan sjö í fyrramálið og frá Kirkjubæjarklaustri til Stigár í Öræfasveit klukkan átta í fyrramálið. Viðbragðsaðilar, Veðurstofan og Vegagerðin brýna til fólks á leið heim eftir páskafrí að kanna aðstæður vel áður en lagt er af stað og að bíða með ferðalög þangað til að versta veðrið hefur gengið niður. Fréttin hefur verið uppfærð.