Við­reisn upp fyrir Sjálf­stæðis­flokk og Fram­sókn bætir við sig

Árni Sæberg skrifar
Karólína Helga Símonardóttir er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði en hún hefur verið varaþingmaður Viðreisnar í Kraganum.

Samfylkingin mælist með mest fylgi í Hafnarfirði í nýrri könnun Maskínu, líkt og í síðustu könnun. Það sem vekur hins vegar athygli er að Viðreisn fer upp fyrir Sjálfstæðisflokk og mælist næst stærst flokka. Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar er kolfallinn þrátt fyrir fylgisaukningu Framsóknar.

Könnunin var kynnt í Pallborðinu á Vísi. Þar stýrði Berghildur Erla Bernharðsdóttir umræðum oddvita allra sex framboða í Hafnarfirði fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.

Vinstrið með tæp sjö prósent

Samkvæmt könnuninni, sem framkvæmd var fyrir fréttastofu dagana 22. til 27. apríl, mælist Samfylking með 24,2 prósent, Viðreisn 22,4 prósent, Sjálfstæðisflokkur 22,1 prósent, Framsókn 14,9 prósent, Miðflokkur 9,7 prósent og Vinstrið 6,8 prósent.

Í síðustu könnun í Hafnarfirði, sem framkvæmd var fyrir DV, mældist Samfylking með, 24,5 prósent, Sjálfstæðisflokkur 21,4 prósent, Viðreisn 18,6 prósent, Framsókn 10,9 prósent, Miðflokkur 8,9 prósent og Vinstri græn 3,6 prósent. Ekki hafði verið tilkynnt um framboð undir merkjum Vinstrisins þegar sú könnun var framkvæmd dagana 12. til 19. mars.

Viðreisn í bílstjórasætinu

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut tæplega 31 prósents fylgi í kosningunum fyrir fjórum árum og fékk fjóra menn líkt og Samfylkingin sem fékk 29 prósenta fylgi. Framsókn náði inn tveimur mönnum með tæplega 14 prósenta fylgi og Viðreisn einum manni með 9,1 prósents fylgi.

Sjálstæðisflokkur og Framsókn mynduð í kjölfarið eins manns meirihluta en 11 fulltrúar sitja í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. 

