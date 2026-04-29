„Það var reynt að fá þá fyrr að verkinu“ Smári Jökull Jónsson skrifar 29. apríl 2026 13:02 Eyjólfur Ármansson innviðaráðherra segist þokkalega ánægður með þær aðgerðir sem kynntar voru í gær til að bregðast við alvarlegri stöðu í samgöngum til Vestmannaeyja. Vísir/Vilhelm/Egill Innviðaráðherra segir að reynt hafi verið að fá belgískt fyrirtæki, sem tekur við dýpkun Landeyjahafnar frá og með haustinu, fyrr að verkinu. Hann segist þokkalega ánægður með þær aðgerðir sem ráðuneytið kynnti í gær til að bæta samgöngur til Vestmannaeyja. Innviðaráðuneytið kynnti í gær viðbrögð við það sem það kallar alvarlega stöðu í samgöngumálum Vestmannaeyja síðustu vikur. Flugferðum á milli lands og Eyja verður fjölgað tímabundið, upplýsingagjöf aukin og Herjólfur þrjú, sem áður sigldi á milli lands og eyja gerður haffær. „Ég er þokkalega ánægður með þessa niðurstöðu miðað við aðstæður. Þetta hafa verið óvenjulegar aðstæður og óvenjuslæmar aðstæður núna, bæði veðurfarslega og svo bilanir,“ sagði Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra í viðtali í við fréttastofu Sýnar nú fyrir hádegi. Vísar Eyjólfur þar í bilun bæði Herjólfs og dýpkunarskipsins Álfsnes sem sinnir dýpkun í Landeyjahöfn. Í tilkynningu Vegagerðarinnar frá því í gær segir að vonir standi til að dýpkun hafnarinnar geti hafist undir eða um helgina. Eyjamenn hafa kallað eftir því að gripið verði til aðgerða til að flýta fyrir dýpkun en fyrirtækið Björgun hefur sinnt dýpkun í Landeyjum síðustu árin. „Enginn annar sem getur tekið þetta að sér“ Belgíska fyrirtækið Jan De Nul tekur við dýpkunarframkvæmdum í haust en verkinu var úthlutað eftir útboð Vegagerðarinnar. „Það var reynt að fá þá fyrr að verkinu, það var ekki hægt því miður. Vegagerðin var í sambandi við þá en það var ekki möguleiki.“ Voru einhverjir aðrir möguleikar kannaðir, að fá innlenda aðila eða annað slíkt til að flýta fyrir? „Það var enginn annar aðili en Björgun sem getur tekið þetta að sér. Það hefði tekið allt of langan tíma til að vera að finna annan aðila úti í Evrópu til að sinna þessu,“ bætir Eyjólfur við. Von á niðurstöðum rannsókna í sumar Danska straumfræðistofnunin DHI vinnur nú að rannsóknum um sjólag utan Landeyjahafnar með mögulega lengingu varnargarða við höfnina í huga. Þær niðurstöður verða kynntar í sumar. „Það kemur bara í ljós hvernig niðurstaða þeirra rannsókna verður og svo tökum við afstöðu til þess hvað er hægt að gera. Þetta snýst allt um fjármagn á endanum og forgangsröðun fjármagns.“ Þá hefur þeim möguleika verið velt upp hvort annað skip þurfi til að sigla á móti Herjólfi. „Það er alveg möguleiki, það hefður ekki verið skoðað að kaupa skip en það er margra milljarða verkefni. Það væri æskilegt að það væri jafnvel bara systurskip Herjólfs, tvö nákvæmlega eins skip. En það er bara framtíðarmúsík, það kostar milljarða,“ segir Eyjólfur. Síðast sigldi Herjólfur til Landeyjahafnar þann 5. apríl. Í tilkynningu innviðaráðuneytisins í gær segir að vonast sé til að nægilegt dýpi til siglinga verði komið í Landeyjahöfn þann 7. maí. Hefði verið hægt að grípa fyrr inn í aðstæður en gert var? „Miðað við hvernig vindáttir voru og sjólag og þessar bilanir, þá náttúrulega er það eitthvað sem við ráðum ekki við. Ég skil vel óánægju Vestmannaeyinga með þessar aðstæður sem eru og sérstaklega þegar Herjólfur er það lengi að sigla á Þorlákshöfn,“ segir Eyjólfur að lokum. Vestmannaeyjar Landeyjahöfn Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Samgöngur Byggðamál Rangárþing eystra Tengdar fréttir Dýpkun Landeyjahafnar seinkar: „Algerlega óásættanlegt“ Bilun kom upp í vél fyrir bógskrúfu á dýpkunarskipinu Álfsnesinu í nótt, þar sem unnið var að dýpkun Landeyjahafnar. Af þeim sökum er ekki unnt að halda dýpkunarframkvæmdum áfram fyrr en búið er að gera við bilunina og skipta um viðkomandi búnað. Unnið er að því að fá varahluti erlendis frá. „Það er algerlega óásættanlegt að ekki verið til taks skip til að dýpka næstu daga og vikur, við því þarf Vegagerðin að bregðast," segir bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar. 2. mars 2026 17:07 „Nítján tíma ferðalag til að keppa sextíu mínútur í handbolta" Eyjamaður sem var um borð í tæplega sex tíma siglingu Herjólfs í gærkvöldi segir stöðuna í samgöngumálum Vestmannaeyja vera ömurlega. Börn á vegum ÍBV ferðuðust í tæpa tuttugu tíma í gær til að keppa handboltaleik á Selfossi. 28. apríl 2026 11:12 „Ég veit ekkert hvenær þeir komast aftur heim" Íbúi í Vestmannaeyjum sem hefur skrifað pistil daglega sautján daga í röð til að mótmæla ófremdarástandi í samgöngum við Eyjar segir Vegagerðina bregðast Eyjamönnum. Skipuleggjandi Puffin stingur upp á sjö tíma siglingu með Herjólfi fyrir ráðamenn til að þeir átti sig á stöðunni. 28. apríl 2026 21:01 „Botninum hefur verið náð“ Herjólfur var sex klukkutíma að sigla frá Þorlákshöfn til Vestmannaeyja í gær vegna ólgusjós og vélarbilana. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ófremdarástand ríkja í samgöngumálum í Eyjum. Botninum hafi einfaldlega verið náð. 28. apríl 2026 13:02 „Við erum ekki að biðja um neitt meira en aðrir fá“ Bæjarstjóri Vestmannaeyja segir stöðuna varðandi dýpkun Landeyjahafnar líta betur út í dag en í gær þegar Vegagerðin tilkynnti um bilun í dýpkunarskipi. 