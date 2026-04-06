Fylgstu með óveðrinu ganga yfir Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 6. apríl 2026 09:26 Hægt er að fylgjast með óveðrinu ganga yfir á gagnvirku korti. Skjáskot Austanbylur gengur yfir landið í dag, annan í páskum, og veðurviðvaranir hafa þegar tekið gildi víða. Fyrstu viðvaranir tóku gildi klukkan sjö í morgun á Suðurlandi og breiðast þaðan út yfir landið eftir því sem líður á daginn. Upp úr hádegi taka gular viðvaranir gildi á höfuðborgarsvæðinu, Norðurlandi, Vesturlandi og Austurlandi. Faxaflói verður færður upp á appelsínugult klukkan tvö. Hér að neðan má fylgjast með lægðinni ganga yfir landið í beinni á gagnvirku korti. Vísir færir einnig allar helstu fréttir af óveðrinu eftir því sem þær berast í vaktinni.