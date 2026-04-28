„Ég veit ekkert hvenær þeir komast aftur heim“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 28. apríl 2026 21:01 Íbúi í Vestmannaeyjum sem hefur skrifað pistil daglega sautján daga í röð til að mótmæla ófremdarástandi í samgöngum við Eyjar segir Vegagerðina bregðast Eyjamönnum. Skipuleggjandi Puffin stingur upp á sjö tíma siglingu með Herjólfi fyrir ráðamenn til að þeir átti sig á stöðunni. Herjólfur var sex klukkustundir á leið sinni frá Þorlákshöfn til Vestmannaeyja í gærkvöldi. Annar mótor ferjunnar bilaði fyrir tveimur vikum og verður í viðgerð í Hollandi næstu vikurnar. Það veldur því að í ólgusjó ferðast skipið aðeins á um fimm sjómílna hraða. Aðstæður í Landeyjarhöfn séu óvenjuslæmar að sögn framkvæmdastjóra Herjólfs og því hefur nánast ekkert verið siglt þaðan síðan í janúar. Þórunn Pálsdóttir, íbúi í Vestmannaeyjum sem hefur skrifað pistil daglega í sautján daga til að mótmæla ástandinu, segir nóg komið. „Hljóðið er bara hrikalega þungt í fólki hérna. Það er mikil reiði og okkur finnst bara ekki verið að hlusta á það sem við erum að reyna að segja. Það er alltaf verið að bíða eftir því að höfnin verði löguð betur, að það sé byggt meira í kringum höfnina, öflugri brimgarða og annað. Þetta ástand er búið að vera núna í sextán ár, frá því hún var fyrst tekin í notkun.“ Númer 31 á biðlista Hún segist hafa sent erindi á innviðaráðuneytið og forsætisráðuneytið fyrir sextán dögum og fengið viðbrögð í gær þegar að aðstoðarmenn ráðherra höfðu samband. Hún bíði nú eftir frekari svörum frá þeim. Hún gagnrýnir viðbrögð Vegagerðarinnar harðlega. „Upplýsingagjöfin hefur ekki verið nein. Hún hefur verið hrikaleg og við þurfum að kalla eftir öllum upplýsingum um hvernig staðan er í Landeyjarhöfn. Álfsnesið hefur verið að dýpka í höfninni núna síðustu ár og það hefur gengið illa. Skipið er bara ekki með burði til þess að ráða við þessar aðstæður. Af hverju í ósköpunum er ekki búið að rifta þeim samningi fyrir löngu síðan og fengið annað skip til að dýpka? Það er til öflugra skip sem hefur komið hingað frá Belgíu og það skip mun byrja hérna, sem betur fer, í haust. Af hverju er ekki löngu búið að fá það hingað?“ Hún tekur fram að hún hafi fengið þær upplýsingar í gær að Vegagerðin ætli að bæta úr upplýsingagjöf við íbúa. Eiginmaður Þórunnar og sonur þurfa að ferðast til Reykjavíkur á morgun til að sækja tannréttingar fyrir drenginn. „Ég veit ekkert hvenær þeir komast aftur heim. Þeir eru númer 31 á biðlista á föstudagsmorguninn fyrir Herjólf og númer 22 á biðlista föstudagskvöldið. Það er náttúrulega bara vandræði að koma bílum hérna á milli. Þeir komast kannski heim á laugardaginn, hver veit. Fólk er bara í vandræðum með að koma og fara. Svo er fólk að fresta læknisferðum og öðru vegna þess að það treystir sér ekki í þessar löngu siglingar hérna á milli.“ Sextán ár af Landeyjahöfn í rugli og aldrei verið verri Vinsælasta utanvegahlaup landsins, Puffin run, fer fram um helgina í Eyjum og hafa 1.800 hlauparar skráð sig til leiks. Katrín Laufey Rúnarsdóttir, einn skipuleggjanda hlaupsins, segir að hlaupið muni fara fram sama hvað og bindir vonir við að Landeyjarhöfn verði opnuð fyrir umferð um helgina. „Þetta er alveg grautfúlt. Maður er eiginlega með mest illt í hjartanu út af öllum fyrirtækjunum hér í Eyjum. Það er ekki bara hlaupið okkar, það er líka gistingin, það eru veitingastaðirnir, allt, þetta er samfélagið. Þetta er alveg gríðarlega mikið tap fyrir alla. Eins og ég segi, þetta er í níunda sinn sem við höldum hlaupið og við höfum hingað til alltaf haldið hlaup sama hvað hefur gengið á í heiminum. Það var faraldur og ég veit ekki hvað og hvað. Við höfum alltaf einhvern veginn sloppið við vesen og við ætlum að trúa því að við séum áfram að fara sleppa við það.“ Hún kveðst vongóð um að góðar aðstæður verði fyrir siglingu í Landeyjahöfn á laugardaginn. „Það er stórstreymt einu sinni í hverjum mánuði og það er á laugardaginn. Það þýðir að ef það væri einhvern tímann möguleiki að fara inn í höfnina þá er það þá. Við erum vongóð um það að ef veðurspáin og ölduspá ganga eftir náum við að sigla eitthvað inn í höfnina föstudagskvöldið og laugardag. Við bara trúum því.“ Ribsafari ætlaði að hlaupa í skarðið og bjóða upp á ferðir til og frá Landeyjarhöfn fyrir keppendur um helgina en neyddist til að aflýsa ferðum vegna ófullnægjandi viðgerða. „Það er ekki bara eitthvað eitt heldur alveg slatti,“ segir Katrín. Katrín gagnrýnir viðbrögð stjórnvalda. „Maður er eiginlega alveg orðlaus og ég verð sjaldan orðlaus yfir svona hlutum. Að það skuli ekki vera löngu búið að grípa inn í og gera eitthvað. Við skiljum þetta ekki. Ég held að við þyrftum að fá ráðamenn og alla í Herjólf í sjö tíma siglingu og bara ekki með koju í alvöru. Það held ég að myndi virka. Takið börnin ykkar líka með og komið í dagsferð. Sonur minn tók ferju til að keppa á fimmtudaginn. Hann var kominn um borð klukkan sjö og þurfti að sigla til baka seint um kvöldið. Hann er mjög sjóveikur en lætur sig samt hafa það,“ segir hún og bætir við: „Það er að koma sumar og árið er 2026. Maður trúir ekki að þetta sé bara málið. Það er ótrúlegt að þessi staða sé uppi eftir sextán ár af Landeyjahöfn í rugli og aldrei verið verri. Manni fallast hendur.“ Vestmannaeyjar Herjólfur Mest lesið Bó borinn til grafar: „Þegar kóngurinn kallar lætur maður sig ekki vanta“ Innlent Helstu augnablikin úr útför Björgvins Halldórssonar Innlent „Nítján tíma ferðalag til að keppa sextíu mínútur í handbolta“ Innlent Yfirgefa húsið fyrir fullt og allt á fimmtudag Innlent Jón Pétur Zimsen biðst afsökunar á færslu sinni Innlent „Botninum hefur verið náð“ Innlent Einn skæðasti glæpamaður Mexíkó gómaður í fráveituröri Erlent „Mamma mín var skotin í Karli, trúið þið því?“ Erlent Urðu fyrir vonbrigðum með húsnæðispakka tvö Innlent Sakar framkvæmdastjóra Landspítala um ósannindi Innlent Fleiri fréttir Bó kvaddur í hinsta sinn Boða fjölgun flugferða á sama tíma og bátsferðir voru felldar niður Pílagrímaflug Air Atlanta á fullri ferð þrátt fyrir átök Urðu fyrir vonbrigðum með húsnæðispakka tvö Helstu augnablikin úr útför Björgvins Halldórssonar Hnífstunga í heimahúsi í Árbæ Kvöddu þjóðargersemi með sögum og söng Fróaði sér úti og var gripinn með teiknað barnaníðsefni Eldgos enn líklegasta sviðsmyndin Meirihluti oddvita í glænýju hlutverki Jón Pétur Zimsen biðst afsökunar á færslu sinni Lögreglan á Austurlandi kom að handtöku fimmtíu Bó borinn til grafar: „Þegar kóngurinn kallar lætur maður sig ekki vanta“ „Botninum hefur verið náð“ Segja borgaryfirvöld hafa brugðist íbúum algjörlega Húsnæðispakki 2 kynntur og ófremdarástand hjá Herjólfi Boða allt að 1.400 íbúðir á lóðum ríkisins og í húsum þess „Nítján tíma ferðalag til að keppa sextíu mínútur í handbolta“ Bein útsending: Kynna húsnæðispakka 2 Grunar sterklega að hinn látni sé ferðamaðurinn sem leitað var að Krefjast aðgerða: Nemendurnir þurfi að fara um einn hættulegasta veg landsins Aðalmeðferð hafin í Múlaborgarmáli Bein útsending: Húsnæðismál í aðdraganda kosninga Sumarbúðir fatlaðra barna í húsi sem sé úr sér gengið Vongóður um að fundur með Apple skili árangri Hvenær slítur maður viðræðum og hvenær slítur maður þeim ekki? Stórfelld líkamsárás og aðstoð mistúlkuð sem innbrot „Skemmtilegra ef við hefðum lent á hinu árinu“ Sakar framkvæmdastjóra Landspítala um ósannindi Yfirgefa húsið fyrir fullt og allt á fimmtudag Sjá meira