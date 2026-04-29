Gervigreindin hefur gert vart við sig í umræðunni fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar og oft erfitt að greina hvenær frambjóðendur nota mállíkön og hvenær ekki. Einn oddviti Sjálfstæðisflokksins þvertekur fyrir það á meðan annar sér ekki eftir staðreyndavillum úr smiðju gervigreindarinnar.
Skoðanagreinar, gögn og annars konar innlegg í kosningaumræðuna hrannast inn frá bæði frambjóðendum og stuðningsmönnum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar þann 16. maí. Sumir kjósendur reyna á meðan að greina hvort umrætt efni sé úr smiðju gervigreindarinnar eður ei.
Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambands Íslands, vakti athygli á skoðanagrein eftir oddvita Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi á Facebook-síðu sinni og taldi víst að hún hafi verið skrifuð af gervigreind. Hún gagnrýndi það harðlega og sagði um vanvirðingu við kjósendur að ræða.
„Nei, hún er það ekki, hún er skrifuð af mér. Ég er að skrifa þessa grein byggða á okkar áherslum. Ég nýti hins vegar gervigreindina til að draga fram meginatriðin úr áherslum okkar og til að stytta texta og svo framvegis. Þetta er bara leið til að vinna með skilvirkum hætti en í raun er greinin unnin af mér,“ segir Ásdís Kristjánsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi, spurð hvort umrædd grein hafi verið skrifuð af gervigreind.
Ásdís segir að ekki sé hægt að treysta greiningartólum í blindni til að komast að því hvort tiltekinn texti sé unninn af gervigreind eða ekki. Til að mynda prófaði hún að setja sinn texta í annað greiningartæki og þá kom fram að textinn væri unninn af manneskju.
„Ég prófaði að skoða aðrar greinar sem höfðu verið skrifaðar og þá fékk ég öðruvísi niðurstöður eftir forritum. Þetta eru óáreiðanleg tól að styðja sig við.“
Finnst þér móðgandi að þín skrif séu borin saman við gervigreind?
„Já, auðvitað er það móðgandi. Hún var meira að segja prófarkalesin af einstaklingi sem brá heldur betur í brún þegar hann sá þessa frétt. Það sem maður kannski sér og er mikilvægt að hafa í huga er að hér er frambjóðandi Samfylkingarinnar í Kópavogi að stíga fram og benda á þetta. Að mínu mati er verið að slá ryki í augu kjósenda að einhverju leyti,“ segir hún og á við Margréti Tryggvadóttur sem er í fjórtánda sæti á lista Samfylkingarinnar í Kópavogi.
Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, birti mynd sem á að sýna samanburð á bið eftir leikskólaplássi á höfuðborgarsvæðinu. Eins og sjá má eru merki sveitarfélaganna breytt og fálki Sjálfstæðisflokksins líkist frekar mávi.
Þá var bent á að staðreyndavillur væru í þeim tölum sem slengt er upp sem oddvitinn viðurkennir að gervigreind hafi búið til.
„Þetta voru nú bara félagar mínir í SUS (Samband ungra sjálfstæðismanna) sem gerðu þessa einföldu mynd sem náði miklu flugi. Ég er íhaldsmaður og er ekkert sérstaklega hrifinn af gervigreindinni, því það eru enn þá villur í niðurstöðunum oft. Ræður eru ekki endilega vel skrifaðar eða greinar ef gervigreindin skrifar þær.
Myndin er enn inni á Facebook-síðu Orra þrátt fyrir staðreyndavillur.
„Það er aukaatriði í þessu máli. Við vorum að tala um bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla. Það er enginn vandi að leiðrétta þessar upplýsingar. Reykjavík minnir mig að hafi verið 22 mánuðir á þessari mynd en er 20,7 svo það er ekki langt á milli.“