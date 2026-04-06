Vaktin: Austanbylur annan í páskum Agnar Már Másson skrifar 6. apríl 2026 07:21 Svona lítur vindaspáin út klukkan 21 í kvöld. Veðurstofa Íslands Veðurviðvaranir hafa þegar tekið gildi í nokkrum landshlutum í dag, annan í páskum, en austan hvassviðri eða stormi og hríð er spáð. Í vaktinni hér að neðan verður fylgst með nýjustu vendingum. Fyrstu viðvaranir tóku gildi klukkan 7 í morgun á Suðurlandi þar sem djúp lægð nálgast úr suðvestri og veldur austan byl í dag, fyrst sunnan heiða. Veðurviðvaranir munu ná til allra landshluta þar sem búast má við austanvindi upp á 15-28 m/s með snörpum vindhviðum. Einnig má búast við snjókomu eða skafrenningi með slæmu skyggni og versnandi færð. Er þetta varasamt ferðaveður. Upp úr hádegi verða viðvaranirnar á Suðurlandi færðar upp á appelsínu gult og um klukkan 13 taka gular viðvaranir gildi á höfuðborgarsvæðinu og síðan á Norðurlandi, Vesturlandi og Austurlandi. Faxaflói verður færður upp á appelsínugult klukkan 14. Það á samt að hlýna smám saman, samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Seint í dag fer úrkoman yfir í slyddu eða rigningu sunnantil og í nótt styttir upp norðanlands. Ef þú vilt koma á framfæri frétt eða ábendingu vegna austanbylsins geturðu sent okkur fréttaskot hér. Ef vaktin birtist ekki hér að neðan er ráð að endurhlaða síðuna (Ctrl. + R).