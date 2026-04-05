Viðvaranirnar appel­sínu­gular og hviður yfir 40 metrum á sekúndu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Hávaðarok verður um landið sunnanvert á morgun.
Hávaðarok verður um landið sunnanvert á morgun.

Viðvaranirnar gulu eru orðnar appelsínugular og spáð er staðbundnum hviðum í Faxaflóa og með suðurströndinni yfir fjörutíu metrum á sekúndu.

Veður versnar hratt í fyrramálið og gular viðvaranir taka gildi um land allt klukkan átta. Um hádegisbilið taka appelsínugular viðvaranir gildi um landið sunnan- og vestanvert. Viðvaranir verða í gildi fram á þriðjudag víða.

Fram kemur á vef Veðurstofunnar að snjókoma eða slydda og skafrenningur verði víða og að ekkert ferðaveður sé á morgun. Líkur séu á foktjóni á landinu sunnan- og vestanverðu og bálhvasst um allt land.

„Á morgun, mánudag, má búast við hríðarástandi víða um land. Eins er spáð vindi að stormstyrk, jafnvel roki, með suðurströndinni um tíma með mjög hvössum vindhviðum. Þetta ástand getur varað fram á þriðjudagsmorgun. Vegfarendur eru hvattir til að kynna sér færð og veðurviðvaranir fyrir ferðalög og huga tilfærslu m.v. veður,“ segir í tilkynningu frá Vegagerðinni.

